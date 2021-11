Survivor 2022 All Star kadrosu şekilleniyor! Bu sezon çok başka olacak öyle isimler var ki kimsenin aklına bile gelmez. tv8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi ve kendisine Survivor 2022 All Star ile ilgili de bir soru yöneltildi. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin büyük ihtimalle pazartesi ve salı günü duyurulacağını söyledi.

KADRO BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.