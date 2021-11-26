Masterchef Pelin'in gerçek yaşını kardeşi ele verdi ufak tefek ama... Gören 'taş çatlasa 25-30 diyor' ama gerçeği duyan şok... Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı. Yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana adından söz ettiren Pelin Zaman bakın kaç yaşında çıktı...
Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansıyor.
Masterchef jürilerinden Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.