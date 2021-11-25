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    • Magazin
    • 25.11.2021 23:53
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    • 25.11.2021 23:53
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    Yalanlar sarmış dört yanını! Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı: Yüzleşmenin tesiriyle öfke saçacak!

    Cumartesi akşamları ekranlara damgasını vuran ve etkileyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen Camdaki Kız'da kimin suçlu olduğu ve ortalığın nasıl karıştığı merak konusu olacak. Bu hafta yayınlanan bölümde Adil’i Cana ile gören Nalan, Cana’nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyardı. Cana ise parasız kaldığı için Alp’in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil’le konuşmayı sürdürdü. Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan’a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat’ı sinirlendirdi. İzleyiciler şimdi dört gözle Camdaki Kız 22. bölüm fragmanını bekliyor.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı Camdaki Kız yeni bölümde Cana bir bilinmezliğin içine sürüklenmeye başladı. Son bölümde Muzo'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize etti. Nalan, yemekte Sedat'ın telefonuna gelen Cana'nın çağrılarını ve mesajlarını yakalıyor. Ancak kimseye hiçbir şey belli etmeden soluğu Cana'nın bulunduğu mekanda aldı. Nalan bir köşede oturup Sedat'ın gelmesi ve ihaneti görmek için beklerken, Cana'yla buluşmaya gelen kişi Nalan'ı şoke etti. Heyecanla beklenen Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

    CANA'NIN BULUŞTUĞU KİŞİ ŞOKE ETTİ

    Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası mekana gidiyor ve gördükleri karşısında şoke oluyor. Nalan, yemekte Sedat'ın telefonuna gelen Cana'nın çağrılarını ve mesajlarını yakalıyor. Ancak kimseye hiçbir şey belli etmeden soluğu Cana'nın bulunduğu mekanda alıyor. Nalan bir köşede oturup Sedat'ın gelmesi ve ihaneti görmek için beklerken, Cana'yla buluşmaya gelen kişi Nalan'ı şoke ediyor.

    RAFET, EVLATLARI İÇİN YALVARIP DUA ETTİ

    Rafet, evlatlarına karşı babalık sınavından geçemediğini düşünür ve Allah'a yalvarır. Rafet, yoksulluktan gelerek varlıklı bir hayatın içinde evlatlarına yaşattığı kötü anılar için pişmanlık duyuyor. Allah'a yalvararak evlatlarının iyiliğini isteyen Rafet, babalık sınavından kaldığını düşünüyor. Ailesini tekrar aynı çatı altına toplamaya çalışacak olan Rafet, bunu başarabilecek mi?

    TAKO, ANNESİ İÇİN VETO YEDİ!

    Tako, annesinin yanında olduğunu anlatmak isterken Rafet'ten veto yedi.

    Tako, hal ve hareketleriyle Rafet'in dikkatini çeker. Annesinin yanında olduğunu anlatmaya kalkışır. Ancak Rafet'in Tako'ya annesi hakkında geçmişi hatırlatarak kızması Tako'nun vazgeçmesine neden olur. Tako, annesinin konakta olduğunu nasıl saklayacak?

        MUZO'NUN KIZ ARKADAŞI KİM ÇIKTI?

        Muzo, kız arkadaşı olarak Sedat ve Nalan'la tanıştırdığı Melisa aslında kim çıktı?

        Nalan'ın Billur'la arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, kendisinden hiç beklenmeyen bir durumun içine düşer. Melisa, aslında Hayri'nin bir tanıdığı ve annesine bakmakla yükümlü olan bir kızdır. Muzo, bambaşka bir senaryoyla Nalan'a benzemesi için de özel istekte bulunduğu Melisa'yı Sedat ve Nalan'la tanıştırıyor.

        CANA, YAKAYI ELE VERDİ!

        Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenince her şeyi irdeliyor. Cana, Alp'in şüphelenmesiyle büyük bir panik yaşıyor. Alp, Cana'nın yalan söylediğini anlıyor ve hesap soruyor. Alp, bagajdaki bavulları görünce Cana, tatil planladığını söylüyor. Alp ise her şeyi araştırmanın peşine düşüyor.

        SEDAT, CANA'YLA VEDALAŞIYOR

        Cana, Sedat'ın ona attığı kazıktan sonra hesap sormak için karşısına geçer. Sedat, Cana'nın peşini bırakmasını söyleyince Cana hem havaalanındaki gecenin hem de Sedat'ın bu tavırlarından dolayı hesap sorar. Sedat, bir daha görüşmemek üzere Cana'yı terk eder.

        CANA VE ADİL'İN TEHLİKELİ YAKINLAŞMASI!

        Cana'nın ağladığını gören Adil, onu teselli ediyor. Cana, Sedat'la tartıştıktan şirketten çıkarken Adil'le karşılaşıyor. Adil, Cana'nın ağladığını görünce panikle onu sakinleştirmeye çalışıyor. Cana, Adil'in bu nazik davranışını kullanarak telefon numarasını alıyor ve tehlikeli yakınlaşma başlıyor.

            MUZO'YU KAHREDEN DEDİKODU!

            Muzo, Nalan ve Billur'un arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olunca duydukları karşısında adeta yıkılır. Nalan, Sedat'la gideceği yemeğe Billur'u ve Muzo'yu da çağırmak için teklifte bulunur. Bunu duyan Billur, küplere binerek Muzo'yu küçük düşürücü cümleler kurar. Nalan ve Billur, Muzo'nun duymayacağını düşünseler de Muzo tüm konuşulanları duymuştur.
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            Haberler Magazin Yalanlar sarmış dört yanını! Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı: Yüzleşmenin tesiriyle öfke saçacak!
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