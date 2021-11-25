Yalanlar sarmış dört yanını! Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı: Yüzleşmenin tesiriyle öfke saçacak!

Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı Camdaki Kız yeni bölümde Cana bir bilinmezliğin içine sürüklenmeye başladı. Son bölümde Muzo'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize etti. Nalan, yemekte Sedat'ın telefonuna gelen Cana'nın çağrılarını ve mesajlarını yakalıyor. Ancak kimseye hiçbir şey belli etmeden soluğu Cana'nın bulunduğu mekanda aldı. Nalan bir köşede oturup Sedat'ın gelmesi ve ihaneti görmek için beklerken, Cana'yla buluşmaya gelen kişi Nalan'ı şoke etti. Heyecanla beklenen Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

CANA'NIN BULUŞTUĞU KİŞİ ŞOKE ETTİ

Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası mekana gidiyor ve gördükleri karşısında şoke oluyor. Nalan, yemekte Sedat'ın telefonuna gelen Cana'nın çağrılarını ve mesajlarını yakalıyor. Ancak kimseye hiçbir şey belli etmeden soluğu Cana'nın bulunduğu mekanda alıyor. Nalan bir köşede oturup Sedat'ın gelmesi ve ihaneti görmek için beklerken, Cana'yla buluşmaya gelen kişi Nalan'ı şoke ediyor.