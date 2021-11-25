Türkiye Güzeli Esra Sönmezer, 2002 yılında gerçekleştirilen Türkiye Güzellik yarışmasına katılarak 1. seçildi ve güzelliğini böylece tescillemiş oldu. Yine 2002 yılında bu kez Dünya Güzellik yarışmasına katıldı ancak işler umduğu gibi gitmedi. Yarışmada 4. olan Sönmezler haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı. Peki; Türkiye Güzeli Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Sönmezer'in İnstagram hesabı ne? Sevgilisi var mı?
TÜRKİYE GÜZELİ ESRA SÖNMEZLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Esra Sönmezer 23 Şubat 1983 İstanbul doğumludur. Arnavut kökenli ailenin çocuğu olan Sönmezler 2002 yılında annesini kaybetti. Turkcell reklamlarında oynadıktan sonra annesinin ölümü üzerine 6 yıl kadar çalışma hayatına ara verip, eğitimini tamamladı.
2004-2007 yılları arası şan, solfej ve musiki dersleri alan Sönmez, 2007 yılında Müjdat Gezen'in teşviği ile Müjdat Gezen 'Aktör Studio' oyunculuk okuluna girerek, tiyatro, muzik, dans, diksiyon ve Sinema dersleri almaya başladı.
Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte 'Jüri' adlı kabarede, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' , 'Savaşma Seviş' ve Oda tiyatrosu ekibiylede 'Meyhane'de Tiyatro' adlı oyunlarda oynadı.
CENGİZ KURTOĞLU MUSTAFA CAN OLAYI!
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer'de oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisine katıldı… Gecenin ilerleyen saatlerinde işletmeci Mustafa Can ve Cengiz Kurtoğlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Can'ı yaraladı. Bugün 2. Sayfa programına katılan Mustafa Can olaylı geceyi anlattı:
BİR ANDA SALDIRDI!
"Keşke yaşanmasaydı. Hala şoktayım. Böyle bir şey olabileceğini, böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmezdim. Konuyu şöyle özetliyeyim. Tolga Yüce ile bir ay önce tanıştık. Ara sıra telefonla görüşüyorduk, Pazar günü beni aradı. 'Abi pazartesi benim doğum günüm. Sanat camiasından tanıdığım insanları davet edeceğim. Seni de aramız da görmek isterim' dedi. Gelirken Mehmet diye bir arkadaşımız vardı 'onu da getirirsen sevinirim' dedi.
Mehmet, 'Bence gitmeyelim. Onların alanları başka, bizim işimiz başka biz onlarla ne paylaşacağız' dedi. Ben de Tolga Bey'i çok sıcak gördüm, 'gitmezsem ayıp olur' diye düşündüm.
'DUA ETSİN SEVİM EMRE'YE'
Sekiz gibi söylenen mekana gittim. 7-8 kişilik bir grup vardı. Aralarından Erol Köse, Esra Sönmezler ve Tolga Yüce'yi tanıyordum. Tolga beni oradaki insanlarla tanıştırdı. Muhabbet ederken, bir saat sonra Cengiz Kurtoğlu üç dört kişi ile geldi. Erol Köse, Cengiz Kurtoğlu ve Yağız adında bir şarkıcı üçü bir arada oturdu. Konuşurken, Cengiz Bey konuyu Bulgaristan'dan açtı. Ben de Boşnak kökenliyim, o bölgeyi de iyi biliyorum. Hatta 'Bulgaristan vatandaşlığını aldığını' söyledi. Ben de 'sizin orayla bir bağlantınız var mı' diye sordum. 'Orasını karıştırma' dedi. Konu Orhan Gencebay'dan açıldı. 'Dua etsin Sevim Emre hanıma onu derleyen toparlayan… o konuda çok şanlı' dedi.
Ben Orhan Gencebay'ı çok severim, sayarım. Benim dükkanımda roman müzisyenler var. Onlar 'Orhan Gencebay roman' diye bir şey söylemişti. Benim de aklıma o geldi. Orada 'Orhan Gencebay roman asıllı mı' dedim. 'Hayır' diye bağırdı. Cengiz Kurtoğlu kafayı eğdi, triplere girdi. Oradakiler bana 'abi kalk kalk' dediler. Birden Cengiz Kurtoğlu yerinden küfrederek kalktı. Bağırmaya başladı. Beni oradan aldılar itekleye itekleye çıkardılar, 'bu kafayı buldu' dediler.
Restoranla çıkış kapısı arasında 100 metre var. Tolga Yüce beni teselli etmeye çalışırken beş altı kişi yukarıdan geldi. Kimse de tutmadı Cengiz Kurtoğlu'nu sadece Esra Sönmezer tuttu. Benim önüme atıldı, araya girdi. Sonra bana bir yumruk salladı, gözümün önünde bir şey parladı. Kendimi geri çektim, bir daha sallayınca yanağıma geldi. Kendimi geri çekmesem daha derin bir yara açabilirdi. Düşmanca, katilce bir saldırıda bulundu. Beklemiyordum ondan böyle bir şey… Sonra karakola ve hastaneye gittim. Durum bundan ibarettir."
CENGİZ KURTOĞLU: SANATÇILARA KÜFRETTİ
Cengiz Kurtoğlu poliste verdiği ilk ifadesinde, Mustafa Can'ın Orhan Gencebay ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söyledi.