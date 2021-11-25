Türkiye Güzeli Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Sönmezer'in İnstagram hesabı ne? Sevgilisi var mı?

'DUA ETSİN SEVİM EMRE'YE'

Sekiz gibi söylenen mekana gittim. 7-8 kişilik bir grup vardı. Aralarından Erol Köse, Esra Sönmezler ve Tolga Yüce'yi tanıyordum. Tolga beni oradaki insanlarla tanıştırdı. Muhabbet ederken, bir saat sonra Cengiz Kurtoğlu üç dört kişi ile geldi. Erol Köse, Cengiz Kurtoğlu ve Yağız adında bir şarkıcı üçü bir arada oturdu. Konuşurken, Cengiz Bey konuyu Bulgaristan'dan açtı. Ben de Boşnak kökenliyim, o bölgeyi de iyi biliyorum. Hatta 'Bulgaristan vatandaşlığını aldığını' söyledi. Ben de 'sizin orayla bir bağlantınız var mı' diye sordum. 'Orasını karıştırma' dedi. Konu Orhan Gencebay'dan açıldı. 'Dua etsin Sevim Emre hanıma onu derleyen toparlayan… o konuda çok şanlı' dedi.

Ben Orhan Gencebay'ı çok severim, sayarım. Benim dükkanımda roman müzisyenler var. Onlar 'Orhan Gencebay roman' diye bir şey söylemişti. Benim de aklıma o geldi. Orada 'Orhan Gencebay roman asıllı mı' dedim. 'Hayır' diye bağırdı. Cengiz Kurtoğlu kafayı eğdi, triplere girdi. Oradakiler bana 'abi kalk kalk' dediler. Birden Cengiz Kurtoğlu yerinden küfrederek kalktı. Bağırmaya başladı. Beni oradan aldılar itekleye itekleye çıkardılar, 'bu kafayı buldu' dediler.

Restoranla çıkış kapısı arasında 100 metre var. Tolga Yüce beni teselli etmeye çalışırken beş altı kişi yukarıdan geldi. Kimse de tutmadı Cengiz Kurtoğlu'nu sadece Esra Sönmezer tuttu. Benim önüme atıldı, araya girdi. Sonra bana bir yumruk salladı, gözümün önünde bir şey parladı. Kendimi geri çektim, bir daha sallayınca yanağıma geldi. Kendimi geri çekmesem daha derin bir yara açabilirdi. Düşmanca, katilce bir saldırıda bulundu. Beklemiyordum ondan böyle bir şey… Sonra karakola ve hastaneye gittim. Durum bundan ibarettir."

CENGİZ KURTOĞLU: SANATÇILARA KÜFRETTİ

Cengiz Kurtoğlu poliste verdiği ilk ifadesinde, Mustafa Can'ın Orhan Gencebay ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söyledi.