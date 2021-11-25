Rihanna müziği saldı kafayı iç çamaşırlarıyla bozdu! Rihanna öyle pozlar verdi ki Instagram alev aldı... Son dönemde müzik çalışmalarının yanı sıra iç çamaşını koleksiyonuyla da adını duyuran 33 yaşındaki Rihanna, geçtiğimiz günlerde Forbes dergisi tarafından milyader ilan edilmişti. Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna 2005 yılında çıkış yaptığı günden bu yana her geçen yıl servetine servet katıyor. Son dönemde müzik çalışmaları yerine kendi markası için çalışan Rihanna'nın iç çamaşırlı pozlarıyla ortalık alev aldı.
Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edilmişti. 2017'de kurduğu Fenty Beauty markasıyla müzikten sonra güzellik dünyasında da başarıyı yakalayan Barbadoslu şarkıcı, artık milyarderler kulübünde.
Forbes dergisine göre 1,7 milyar dolarlık serveti olan 33 yaşındaki Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı.
Rihanna, zenginliğinin kaynağını sadece müziğe borçlu değil. Servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50'lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Rihanna, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty'den ve tabii müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.