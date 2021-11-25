Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda hüsranla sonuçlanan iki hikaye! Gidenlerin yerine 9 kilit isim geliyor. Reyting sıralamasında Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'dan sonra gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 9 ünlü oyuncu katıldı. Kadroya katılan isimler arasında Cemre Gümeli, Özge Özkaplan, Burcu Gül Kazbek, Kaan Turgut, Serkan Ergün, Dilistan Balcı, Aytek Şayan, Okan Şenozan ve Gonca Cilasun gibi önemli isimler var. Ayrıca projede iki ayrılık gelişmesi de yaşandı. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Melis Babadağ ve Gülcan Arslan projeye veda etti. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam TRT1'de olacak.

9 YENİ TRANSFER

Cemre Gümeli - Meryem

Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz

Okan Şenozan - Karabay

Gonca Cilasun - Hüma

Özge Özkaplan - Şahsanem

Burcu Gül Kazbek - Firuze

Kaan Turgut - Gregor

Serkan Ergün - Burak Reis

Dilistan Balcı - Ayşe

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 9 ünlü oyuncu katıldı.

Kadroya katılan isimler arasında Cemre Gümeli, Özge Özkaplan, Burcu Gül Kazbek, Kaan Turgut, Serkan Ergün, Dilistan Balcı, Aytek Şayan, Okan Şenozan ve Gonca Cilasun gibi önemli isimler var.

Ayrıca projede iki ayrılık gelişmesi de yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Melis Babadağ ve Gülcan Arslan diziye veda eden isimler arasında yer alıyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 10.BÖLÜM ÖZET

Osmanlı Devleti'nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor?

Geçtiğimiz bölümde Unita'nın altınlarını ele geçiren ve altınları asıl sahiplerine vermek isteyen Baba Oruç'u, Isabel üzerinden kurduğu tuzakla esir alan Pietro, gaddarlığını sonuna kadar gösterecek. Bu zalimlikten Isabel'de aynı payı alacak. Kızının Pietro tarafından işkenceye uğradığına şahit olan Sylvio nasıl bir tepki gösterecek?

Bu sırada Pietro, yakın adamı Alfeo'ya Despina'yı kaçırtmıştı. Ancak Alfeo, İlyas ve Eshter'in peşine düşmesi neticesinde onlara yakalanmış ve elinden kurtulmak isteyen Despina bir uçurumdan düşüp ölmüştü.

Diğer taraftan Hızır ile Niko, Işığın Kızı'nı bulmak için vardıkları Tenebris Adası'nda birçok tuzağı atlatmış fakat Diego'nun tuzağına düşmüştü. Etrafları onlarca düşman askeriyle sarılı olan Hızır ile Niko'nun yardımına Işığın Kızı Meryem yetişmişti. Meryem, Hızır ile Niko'yu bu tuzaktan kurtarmayı başarabilecek midir?