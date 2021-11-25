Azılı bir katilsin sen! Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Bülbül gibi öttü! Fekeli'yi öldüren...

Perşembe akşamlarının çok sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in ölümünün hemen ardından Fekeli ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Aynı zamanda Hakan ve Fikret arasında giderek tırmanmaya devam etti. Bir süredir kafası karışık olan ve şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan'ın karşısına çıktı. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf etti. Hakan konuyu Züleyha'ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamadı ve yumruk yumruğa kavgaya tutuştular. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanını bekliyor. İşte o fragman...

SAVAŞSA SAVAŞ!

Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır.