VE SATIŞA ÇIKTI! Arctic Monkeys konseri nerede, ne zaman, saat kaçta? 2021 Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

ARCTIC MONKEYS BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Arctic Monkeys grubu konser biletleri Passolig üzerinden satılacak. passo.com.tr adresinden bilet temin edebilirsiniz.

İŞTE BİLET FİYATLARI!

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Fiyat: 418,00 ₺

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Fiyat: 616,00 ₺

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Fiyat: 363,00 ₺

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Fiyat: 275,00 ₺

BİLET ÖN SATIŞI 24 KASIM 2021 SAAT 12:00'DA BAŞLAYACAKTIR.

- 1 kişi en fazla 4 bilet alabilir.

- Zorlu PSM, etkinlik alanına girişlerde bilet ve kimlik eşleştirmesi için kimlik kontrolü yapma hakkını saklı tutar.

- Etkinlik Sahne Üstü Ayakta ve Oturmalı gerçekleşecektir. Oturmalı kategorideki biletler; konserin sahne düzeni nedeniyle "uzak görüş" niteliği taşımaktadır.

- Zorlu PSM'de gerçekleşecek etkinliklerin tümü pandemi sebebiyle özel kurallara tabidir. Bilet satın alan herkes bu kurallara uymayı ve yaptırımları kabul etmiş sayılır.

- Zorlu Center arama noktalarında görevliler tarafından vücut ısısı ölçümü yapılacaktır. Vücut ısısı 38C üzerinde olan misafirler içeri alınmayacaktır.

- Etkinlik girişinde Zorlu PSM tarafından yeni maskeler dağıtılacaktır. Alan içinde farkındalığı sağlamak amacıyla yeni verilen maskelerin takılması zorunludur.

- Etkinlik girişinde aşı kartı ve PCR testi yanında Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması da yapılır. Etkinliğe katılacak misafirlerin, mekana gelmeden önce, Hayat Eve Sığar uygulamasını indirip HES kodu alması gerekmektedir. Aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz edilse dahi "HES Kodu sorgula" bölümünden "riskli değildir'' sonucu çıktığı durumda giriş yapılabilir.

- 18 yaş üzeri misafirlerimiz etkinliğe gelmeden önce HES (Hayat Eve Sığar) uygulamalarının güncel olduğundan, HES Kod Ayarları bölümünün altında bulunan Risk Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test durumu alanlarının paylaşıma açık olduğundan emin olmalıdır.

- HES uygulaması üzerinden 18 yaş üzeri misafirlerimiz tarafından aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile salona seyirci olarak girebilecektir. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

- Zorlu PSM Kapı Açılış 17:00 / Zorlu Psm Gate Opening 17:00 - Turkcell Sahnesi Kapı Açılış 19:00 / Turkcell Stage Gate Opening 19:00

- Etkinlik baslangıç saatinden en az 1 saat önce biletinizle birlikte etkinlik mekanı kapısında olacak şekilde hazır olunması gerekmektedir.

- Misafirlerin Zorlu PSM girişlerinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak sıra oluşturmaları ve sıra beklerken bilet ve fotoğraflı kimlik ve HES Kodu sonucunu görevlilere ibraz etmek üzere hazır etmeleri gerekmektedir.

- Ağız ve burun sürekli içinde kalacak şekilde uygun maske kullanımı mecburidir. Maskesini çıkarığı tespit edilenler uyarılacak, uyarıları dikkate almayanlar Zorlu PSM alanının dışına alınacaktır.

- 18 yaş sınırı vardır. 14-18 yaş arasındaki katılımcılar etkinliğe ebeveynlerinin (anne ve-veya baba) refakatinde katılabilirler.

- 14 yaş altı seyircilerimiz etkinliğe katılamazlar.

- Etkinlik esnasında epilepsi hastaları için uygun olmayabilecek ışık efektleri ve görseller kullanılmaktadır.

- Etkinlik alanına girişlerde çanta ve üst kontrolü yapılacaktır.

- Festival alanına profesyonel ses ve görüntü araçları (video kamera ve fotoğraf makinası), ve selfie çubuğu ile girilmesine izin verilmemektedir.

- Vestiyere bırakılmayan eşyaların sorumluluğu sahiplerine aittir.

- Zorlu PSM indirimli bilet satın alma koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Zorlu PSM etkinlik alanı ve etkinlik saatinde degişiklik yapma hakkına sahiptir.

- Zorlu PSM etkinlik için uygun görmediği kişileri, bilet ücretini iade ederek etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir.

- Bir bilet; bilet kesiminde takılacak bileklik ile birlikte, sahibine organizatör tarafından belirlenmiş saatler arasında etkinlik alanına giriş hakkı verir. Bilet ve/veya bilekliğin kaybolması, bilekliğin bilekten herhangi bir şekilde çıkarılması, giriş hakkının kaybına yol açar. Bilet ve/veya bileklik kaybından Zorlu PSM veya organizatör sorumlu değildir.

- Sahte/geçersiz bilet sebebiyle etkinliğe alınmama ihtimallere karşı lütfen yetkisiz platformlarda yer alan ilanlara itibar etmeyiniz.

- Bu etkinliğin tek yetkili satıcısı Passo'dur. Farklı kanallardan alınan biletlerden sorumlu olmadığımızı tekrar hatırlatmak isteriz.

ARCTIC MONKEYS KİMDİR?

Grup, 2006 senesinde Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, 2007 senesinde Favourite Worst Nightmare, 2009 senesinde Humbug, 2011'de Suck It and See. 2013'te ise AM isimli albümlerini hazırlamışlardır. Son olarak ise 2018'de Tranquility Base Hotel & Casino albümünü hazırlamışlardır.

ALEX TURNER KİMDİR?

Alexander David Turner, indie rock grubu Arctic Monkeys ve The Last Shadow Puppets solisti, gitaristi ve bestecisi İngiliz müzisyen. 6 Ocak 1986 doğumludur. 35 yaşındaki müzisyen söz yazarlığı ve bestecilik de yapmaktadır.

2002 yılından beri Arctic Monkeys grubundadır. Turner'ın, Flourescent Adolescent'in ek yazarı olan Johanna Bennett'le iki yıllık bir ilişkisi oldu. Daha sonra model ve sunucu Alexa Chung ile Nisan 2007'den 2011 Temmuz'una kadar birliktelerdi. Chung aynı zamanda The Last Shadow Puppets'ın 'My Mistakes Were Made For You' şarkısının klibinde oynamıştı.

Alex Turner, Ağustos 2011'den beri model ve oyuncu Arielle Vandenberg ile birlikteydi. Çift 2014 başında ayrıldı. Ardından Alex 2015'in mayıs ayından 2018'e kadar Taylor Bagley ile bir birliktelik sürdürdü. Bilinen en son ilişkisi Louise Verneuil ile olup 2018'de başladı.