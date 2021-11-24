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    • Magazin
    • 24.11.2021 11:25
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    • 24.11.2021 11:25
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    Survivor Aycan'ın sevgilisi doğum gününde ortaya çıktı bakın kim! Aycan Yanaç ifşa etti Survivor 2022 All-star'a gidiyor

    Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Aycan Yanaç. Sercan Yıldırım ile olan dostluğu ve yarışma sırasında aldatıldığına dair iddialar günlerce konuşulmuştu. O dönem pek ser verilip sır verilmedi ama yaşadığı performans düşüklüğü de bunun kanıtı olarak görüldü. Yarışma sonrası Sercan Yıldırım ile olan dostluğunu bitiren ve estetik operasyonlar geçiren Aycan Yanaç önceki gün doğum gününü kutladı. Ve Aycan Yanaç'ın çok merak edilen sevgilisi bu doğum gününde ortaya çıktı. Öte yandan Aycan Yanaç öyle bir paylaşım yaptı ki artık Survivor 2022 All-Star'a katılacağına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

    Survivor Aycan’ın sevgilisi doğum gününde ortaya çıktı

    Survivor Aycan'ın sevgilisi doğum gününde ortaya çıktı bakın kim! Aycan Yanaç ifşa etti Survivor 2022 All-star'a gidiyor... Tv 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor'ın gelmiş geçmiş en olaylı sezonlarıdan biriydi Survivor 2020. Pandeminin patlak verdiği döneme denk gelen Survivor 2020 reyting rekorları kırıyor, haftanın 7 günü izleyenlerle buluşuyordu. Zorlu geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu. Ancak Survivor 2020 tüm yarışmacılara yaradı onlardan biri de Aycan Yanaç.

    Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden biriydi Aycan Yanaç. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, üzerine bir de futbolcu olunca daha çok adından söz ettiriyordu.

    Aycan Yanaç'ın yarışmadaki en yakın arkadaşı ise meslektaşı Sercan Yıldırım'dı. Yarışmada yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili yarışma sonrasında kanlı bıçaklı oldu.

        Hatta Aycan Yıldırım, Sercan Yıldırım'ın o dönem hoşlandığı ancak pas vermediği için kavgalı olduğu Nisa Bölükbaşı'ya da cephe almıştı.

        Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı hakkında 'Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. O olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil, Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar' demişti.

        Ta ki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım kavga edene kadar.

        En çok konuşulan isimlerden olan Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırmıştı. Eski arkadaşlar, sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı'nın, 'Survivor All Star' yarışması dolayısıyla yeniden iletişime geçtiği iddia edilmişti.

        Yarışma sonrasında kendisini bakıma alan Aycan Yanaç bir de çene estetiği yaptırarak bambaşka birine dönüşmüştü. Survivor sonrası da adından söz ettiren Aycan Yanaç önceki gün doğum gününü kutladı.

            Aycan Yanaç'ın doğum gününde aile fertleri ve yakın dostları da yer aldı. Ancak içlerinde öyle bir isim vardı ki herkes o ismin kim olduğunu merak ediyordu. Aycan Yanaç gizemli sevgilisiyle ilk kez yan yana poz verdi.

            İŞTE AYCAN YANAÇ VE SEVGİLİSİ ZEYD GÜNAY

            Daha önce aşk yaşadıkları iddia edilen Aycan Yanaç ve sevgilisi Zeyd Günay'ın aşk yaşadıkları bu kareyle kesinleşmiş oldu. Öte yandan Aycan Yanaç'ın son paylaşımı 'Survivor All-Star 2022'ye katılacak' iddialarını güçlendirdi.

            Kadın futbol liginde Gaziantep ALG Spor'da forma giyen Aycan Yanaç, Instagram'ının hikaye bölümünden yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı.

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