Net delirtmek istiyorsun sen beni! Yargı 11. bölüm fragmanı: Tam katil o derken büyük ters köşe...

Ilgaz'ın Ceylin'e "Delirtmek mi istiyorsun sen beni?" sözlerini sarf ettiği Yargı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İkili arasında son bölümde tartışmalar yaşanmış ve Ceylin, Ilgaz'la neden birlikte olamadıklarını anlatmıştı. Aralarındaki farkı anlatan Ceylin, ona zarar vermekten korkarak mesafe koymuştu. Engin, avukatı olması için teyzesi Seda'yı yanına çağırıp iş birliği teklif etmişti. Ceylin, Ilgaz'ın aldığı dosyayla ilgili beklenmedik bir hamle yapmıştı. İşte Yargı 11. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

BİR ŞEYLER OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYOR

Ceylin ve Ilgaz, Pars'ın Yekta ile arasında bir şeyler olduğundan şüpheleniyor. Bunun için de araştırma yapmaya başlıyorlar. Ceylin daha da ileri giderek Pars hakkında baş savcı ile konuşunca ise işin rengi değişiyor.