Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can bıçaklama olayı nedir? Mustafa Can kimdir, kaç yaşında, nereli?

'DARP FALAN YOK'

Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak olayın iç yüzünü şöyle anlattı:

"Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı.

Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim."