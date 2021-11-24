İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can ile bir tartışma yaşadı. Mustafa Can, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Yaşanan bu olay neticesinde Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. Kurtoğlu, olayla ilgili "Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp etmedim" dedi. Peki, Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can bıçaklama olayı nedir? Mustafa Can kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
MUSTAFA CAN KİMDİR?
Mustafa Can hakkında internette çok bilgi yer almıyor. Can'ın iş adamı olduğu gelen bilgiler arasındadır.
CENGİZ KURTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi.
'DARP FALAN YOK'
Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak olayın iç yüzünü şöyle anlattı:
"Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı.
Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim."