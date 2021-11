İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can ile bir tartışma yaşadı. Mustafa Can, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Yaşanan bu olay neticesinde Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. Kurtoğlu, olayla ilgili "Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp etmedim" dedi. Peki, Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can bıçaklama olayı nedir? Mustafa Can kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...