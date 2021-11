Arctic Monkeys konseri nerede, ne zaman, saat kaçta? Arctic Monkeys biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys bilet fiyatları 2022!

ARCTIC MONKEYS BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Arctic Monkeys grubu konser biletleri Passolig üzerinden satılacak. passo.com.tr adresinden bilet temin edebilirsiniz.

ARCTIC MONKEYS KİMDİR?

Grup, 2006 senesinde Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, 2007 senesinde Favourite Worst Nightmare, 2009 senesinde Humbug, 2011'de Suck It and See. 2013'te ise AM isimli albümlerini hazırlamışlardır. Son olarak ise 2018'de Tranquility Base Hotel & Casino albümünü hazırlamışlardır.

ALEX TURNER KİMDİR?

Alexander David Turner, indie rock grubu Arctic Monkeys ve The Last Shadow Puppets solisti, gitaristi ve bestecisi İngiliz müzisyen. 6 Ocak 1986 doğumludur. 35 yaşındaki müzisyen söz yazarlığı ve bestecilik de yapmaktadır.

2002 yılından beri Arctic Monkeys grubundadır. Turner'ın, Flourescent Adolescent'in ek yazarı olan Johanna Bennett'le iki yıllık bir ilişkisi oldu. Daha sonra model ve sunucu Alexa Chung ile Nisan 2007'den 2011 Temmuz'una kadar birliktelerdi. Chung aynı zamanda The Last Shadow Puppets'ın 'My Mistakes Were Made For You' şarkısının klibinde oynamıştı.

Alex Turner, Ağustos 2011'den beri model ve oyuncu Arielle Vandenberg ile birlikteydi. Çift 2014 başında ayrıldı. Ardından Alex 2015'in mayıs ayından 2018'e kadar Taylor Bagley ile bir birliktelik sürdürdü. Bilinen en son ilişkisi Louise Verneuil ile olup 2018'de başladı.