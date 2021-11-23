Muhteşem Yüzyıl’ın yıldız ismi Destan dizisinde! Acımasızlığı ile taş taş üstünde bırakmayacak! Fenomen dizinin Sümbül Ağa’sı...

ATV'de 23 Kasım Salı akşamı saat 20:00'da yayın hayatına başlayacak olan Destan dizisi oyuncu kadrosuyla şimdiden tam not aldı. Ebru Şahin, Edip Tepeli, İpek Karapınar... Özellikle o isim çok konuşuldu. Oynadığı her karakteri izleyicilerine yaşatmayı başaran ünlü oyuncu Destan dizisinin kadrosunda kendisine yer buldu. Merakla beklenen dizide Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sını görenler neye uğradığını şaşırdı. Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı Destan dizisi o oyuncu ile alkış topladı.
SÜMBÜL AĞA YERİ GÖĞÜ İNLETMEYE GELİYOR!
Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar Destan dizisinde başroller arasında yer alıyor.
Dizide Alpagu Han karakterini canlandıran Bayraktar taş taş üstünde bırakmayacak.
46 yaşındaki başarılı oyuncu 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamının anlatıldığı dizide gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi birini oynayacak.
SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?
Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975'te Kerkük'te dünyaya geldi. Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirdi. Selim Bayraktar 1987 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.
Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı.
Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi.
Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır.
Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır.