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    • Magazin
    • 23.11.2021 23:27
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    • 23.11.2021 23:31
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    Kenan iki gözü iki çeşme bırakacak! Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı: Tayini çıkınca sevinçten takla atıyor!

    Geçen hafta 40. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Gönül Dağı'ndan yeni bölüm ikinci fragman geldi. Bugün yayınlanan Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanında Doktor Kenan'ı kaybolması ve Dilek'in tayin haberinin gelmesi duygu karmaşası yaşatan gelişmelerden oldu. Fragmanda kaybolduğu gözüken Doktor Kenan'ın akıbetinin ne olacağı ise akıllarda yer edinecek. Gedeli'de gerçekleşen düğünün sonrası acı haberlerin ardı ardına gelmesi seyircileri üzecek. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi 41. bölümüyle 27 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

    Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Gönül Dağı'nda geçen hafta bir masal daha gerçek oldu. Kaç bölümdür beklenen Dilek ve Taner düğünü gerçekleşti. İkilinin evlendiği anlara İzzet Altınmeşe'nin katılması büyük heyecan yarattı. Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın bir cevap vermesi gerekmekteydi. Ancak Ramazan'ın verdiği cevap Mezarcı İlyas'ı ikna etse de oğulları ikna olmadı. Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış haldeydi. Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Doktor Kenan'ın kaybolması büyük şoka neden olurken akıbeti ise seyirciler tarafından merak ediliyor.

    MASAL GERÇEK OLDU

    Gedelli'de düğün var! Masal gerçek oluyor, Dilek ve Taner evleniyor. Herkesin heyecanla beklediği bu düğünde, Taner ve Dilek'i nasıl sürprizler bekliyor?

    Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın bir cevap vermesi gerekmektedir. Ramazan'ın verdiği cevap Mezarcı İlyas'ı ikna etse de oğulları ikna olmaz. Ramazan'ı nasıl bir macera bekliyor?

    Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış haldedir. Gerçekleri açıklamanın yolunu arayan Kenan; ailesine gerçekleri söyleyebilecek mi?

        Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.

        İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?

        Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır.
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            Haberler Magazin Kenan iki gözü iki çeşme bırakacak! Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı: Tayini çıkınca sevinçten takla atıyor!
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