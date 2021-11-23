Kenan iki gözü iki çeşme bırakacak! Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı: Tayini çıkınca sevinçten takla atıyor!

Gönül Dağı'nda geçen hafta bir masal daha gerçek oldu. Kaç bölümdür beklenen Dilek ve Taner düğünü gerçekleşti. İkilinin evlendiği anlara İzzet Altınmeşe'nin katılması büyük heyecan yarattı. Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın bir cevap vermesi gerekmekteydi. Ancak Ramazan'ın verdiği cevap Mezarcı İlyas'ı ikna etse de oğulları ikna olmadı. Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış haldeydi. Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Doktor Kenan'ın kaybolması büyük şoka neden olurken akıbeti ise seyirciler tarafından merak ediliyor.

MASAL GERÇEK OLDU

Gedelli'de düğün var! Masal gerçek oluyor, Dilek ve Taner evleniyor. Herkesin heyecanla beklediği bu düğünde, Taner ve Dilek'i nasıl sürprizler bekliyor?