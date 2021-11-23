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    • Magazin
    • 23.11.2021 17:27
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    • 23.11.2021 17:27
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    Demir'in feci sonunun kahrettiği Çukurova'dan başka müjde var! Konaktaki yerini almaya hazırlanıyor

    Demir'in ölümünün ilçedeki herkesi kahrettiği geçen haftaki bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine yeni bir transferi müjdeledi. atv'deki macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi üç önemli ismin vedası seyircileri şok etmişti. Ancak İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor. Aktarılan son bilgilere göre, dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncu merakla takip edilen dizide Vahap karakteriyle karşımızda olacak.

    Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba transfer!

    Demir'in feci sonunun kahrettiği Çukurova'dan başka müjde var! Konaktaki yerini almaya hazırlanıyor. Demir'in cenazesinin herkesi yasa boğduğu dizide yeni bir karakter geliyor. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedasının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu. Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir isim daha geldi. Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı. Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle ekranlarda olacak.

    BOMBA TRANSFER

    Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden, İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı.

    ZÜLEYHA HAKAN AŞKI MI BAŞLIYOR?

    Hakan, tüm cesaretini toplayıp Züleyha'ya aşkını ilan etmişti. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Hakan'ın elinde görülen yüzük merak uyandırırken, dizinin takipçileri tarafından "Züleyha, Hakan'ın aşkına karşılık verecek mi?" soruları sorulmaya başlandı.

        Zorlu sınavlardan geçen Züleyha'yı aşkıyla iyileştirmek isteyen Hakan, Züleyha'nın kalbini kazanmak için çabalıyor. Züleyha için pek çok engele göğüs gererken, bu kez kıskançlık krizine giren Fikret'le karşı karşıya geliyor.

        Tüm karşı koymalara rağmen aşkından vazgeçmeyen Hakan, aradaki engelleri aşıp Züleyha ile mutlu bir başlangıç yapabilecek mi?

        DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

        Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür.
            Küçük Müslüme’nin ölüm nedeni ne? Ağabeyi konuştu
            Haberler Magazin Demir'in feci sonunun kahrettiği Çukurova'dan başka müjde var! Konaktaki yerini almaya hazırlanıyor
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