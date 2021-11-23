Demir'in feci sonunun kahrettiği Çukurova'dan başka müjde var! Konaktaki yerini almaya hazırlanıyor. Demir'in cenazesinin herkesi yasa boğduğu dizide yeni bir karakter geliyor. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedasının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu. Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir isim daha geldi. Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı. Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle ekranlarda olacak.

BOMBA TRANSFER

Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden, İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor.