Masterchef yarışmacıları gırtlak gırtlağa çekimler durdu kimse ayıramadı! Sürekli takışıyorlardı sonunda patladı 3 isim...

Sevilerek izlenen Masterchef yarışmasından elenen isim Azize ise "Hikayesini yazan insanlardanım, hayalimi kovalayan insanlardanım. Kadere çok inanırım, 6. Hissi yüksek bir insanım. Çok güzel insanlar tanıdım. Bu kadar kötü bir dünyada çok güzel kalpleri gösterdiniz. Gerçekten hayatım boyunca yaşayamayacağım şeyleri yaşattınız bana. Herkese çok ama çok teşekkür ederim, harika insanlarınız. Olmadı elimden geldiğince yapmaya çalıştım" sözleriyle yarışmaya veda etmişti.