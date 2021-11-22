Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.11.2021 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2021 16:58
    ABONE OL

    Masterchef yarışmacıları gırtlak gırtlağa çekimler durdu kimse ayıramadı! Sürekli takışıyorlardı sonunda patladı 3 isim...

    TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu, Türkiye'nin Masterhchef'i olmak için rekabet halinde olan şef adaylarının yer aldığı yarışma programı 2021 sezonuya devam ediyor. Yarışmacı sayısı giderek azalırken rekabetin dozu da bir o kadar hızlı artıyor. Sosyal medyada Masterchef hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki, yarışmanın başından bu yana birbirlerine takık olan o 3 isimin, dış çekimlerde birbirlerine girdikleri hatta çekimlerin sekteye uğradığı iddia edildi. İşte iddiaların devamı ve o 3 isim.

    Masterchef yarışmacıları gırtlak gırtlağa

    Masterchef yarışmacıları gırtlak gırtlağa çekimler durdu kimse ayıramadı! Sürekli takışıyorlardı sonunda patladı 3 isim... Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacıların yer aldığı, ekranların sevilen yarışma programı Masterchef seti karıştı. İşin ucunda Türkiye'nin Masterchef'i olmak ve büyük bir para ödülü varken aksi zaten düşünülemez. İddialara göre Masterchef'te dış çekim sırasında 3 yarışmacı birbirine girdi ve çekimler durduruldu. İşte o iddianın tüm ayrıntıları.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen yarışmada ise bir eleme yaşandı.

    Yarışmadan geçen hafta ve bu hafta elenen isim milyonları şoke etti. Azize'nin vedası milyonları ikiye ayırırken; gündeme ise bu durum bomba gibi düştü.

        Sevilerek izlenen Masterchef yarışmasından elenen isim Azize ise "Hikayesini yazan insanlardanım, hayalimi kovalayan insanlardanım. Kadere çok inanırım, 6. Hissi yüksek bir insanım. Çok güzel insanlar tanıdım. Bu kadar kötü bir dünyada çok güzel kalpleri gösterdiniz. Gerçekten hayatım boyunca yaşayamayacağım şeyleri yaşattınız bana. Herkese çok ama çok teşekkür ederim, harika insanlarınız. Olmadı elimden geldiğince yapmaya çalıştım" sözleriyle yarışmaya veda etmişti.

        Yarışmanın yeni bölümünde ise kavganın çıktığı iddia edildi.

        Masterchef yarışması hakkında sık sık açıklamalarda bulunan Ata Benli, "Masterchef yarışmasının yeni bölümlerinden birinde Alanya'da çekim yapılacak. O sırada ise Sergen, Görkem ve Mert birbirine girecek.

            Mavi takımda büyük bir kaos çıkarken; çekimlerde durdurulacak. O zaman farkını çok net bir şekilde ise güneşin gitmesinden görebileceksiniz! Tam 1,5 saat boyunca tartışmışlar ve çekimler durmuş" yorumunda bulundu.

            Masterchef yarışmasına bomba gibi düşen bu durum ise duyanları şaşkına çevirdi. Birçok kişi Sergen'in böyle bir şey yapmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler.

            Sergen, Mert ve Görkem ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasının yeni bölümü ise bu akşam ekranlara gelecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            BAE’den Türkiye’ye kritik ziyaret! 10 yıl sonra bir ilk...
            Haberler Magazin Masterchef yarışmacıları gırtlak gırtlağa çekimler durdu kimse ayıramadı! Sürekli takışıyorlardı sonunda patladı 3 isim...
                SON DAKİKA