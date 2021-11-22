Masterchef Araz'ın eşi Galatasaraylı sporcu çıktı dudak dudağa pozlar! Masterchef'in laf ebesi nereli kimdir aranırken eşi...

Birçok sporla ilgilenen MasterChef Araz, geçmişte profesyonel şekilde karate ile ilgilenmiştir. Bunun yanı sıra baskebol oynayan Araz, 1196 ve 2001 yıllarında bir ulusal, üç yerel şampiyonluk kazanmıştır. Araz'ın oynadığı takımlar arasında Tekelspor, Fenerbahçe SK, Tofaş SK, DSİ Spor, Tubesk yer almaktadır. 1998-2002 yılları arasında lisanslı olarak yüzücülük yapan Araz, fiziği senedeniyle üniversitedeki antrenörler tarafından fark edilmiştir ve Amerikan Futboluna adım atmıştır.

2008 yılında Yeditepe Eagles'ta oynayama başlayan MasterChef Araz, zaman içerisinde Türkiye Ligi'nde dikkat çeken bir oyuncu olmayı başardı. Kolej futbolu kariyerinde 3 kez UniLig 1. Lig Bronz madalyası ve Unilig 2. Lig Altın madalya unvanına sahiptir. Türk Milli Takımıyla ilk resmi maçına 2012 yılında çıkan Araz, Türk Milli Takımı'nın Romanya'yı 61-0 yendi maçta forma giymiştir. Mayıs 2016'da Offensive Tackle olarak oynamak üzere Koç Rams'e transfer oldu. Wroclaw'da IFAF Avrupa Şampiyonlar Ligi Final Four maçında bir Türk takımının Türk Amerikan Futbolu tarihinde "ilk kez" 3. olduğu maçta oynadı.