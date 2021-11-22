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    • Magazin
    • 22.11.2021 13:18
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    • 22.11.2021 13:18
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    Masterchef Araz'ın eşi Galatasaraylı sporcu çıktı dudak dudağa pozlar! Masterchef'in laf ebesi nereli kimdir aranırken eşi...

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef 2021, 2020'deki sezonundaki reytingler sonuçlarının çok çok uzağında kalsa da yine de hatrı sayılır derecede adından söz ettirmeye devam ediyor. Bazı yarışmacılar ise diğerlerinin arasından ayan beyan sıyrılıyor. Onlardan biri de Araz Aknam. Aslında mühendis olan, tek tecrübesi çevresine yemek yapmak olan Masterchef Araz, yeteneğiyle düşman çatlatıyor. Bir yandan da sivri karakteriyle de antipati de kazanıyor. Araz Aknam kimdir, nereli, biyografisi gibi soruların yanıtları merak edilirken eşinin kim olduğunu duyanlar şaştı. İşte Masterchef'in sevilen ismi Araz Aknam hakkında tüm merak edilenler...

    Masterchef Araz’ın eşi Galatasaraylı sporcu çıktı

    Masterchef Araz'ın eşi Galatasaraylı sporcu çıktı dudak dudağa pozlar! Masterchef'in laf ebesi nereli kimdir aranırken eşi... MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan yarışmacı Araz Aknam'ın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Yeri geldiğinde sempatik tavırlarıyla kendisini sevdiren, yeri geldiğinde antipatik hareketleriyle yaka silktiren Araz Aknam'ın merak edilen eşi bakın kim çıktı. Araz Aghnami Aknam, MasterChef Türkiye'nin yedeklerden gelen 4. yarışmacısı olma başarısı gösterek ana kadroda yer alma hakkı kazanmıştır. Fiziğiyle dikkat çeken MasterChef Araz'ın hayatı ve kariyeri de bir o kadar şaşırtıcı...

    Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir.

    İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye 2012 yılında taşınana Araz, burada 4 yıl yaşayıp 2016'da İstanbul'a dönüş yapmıştır.

        İnşaat mühendisi olan Araz Aknam, 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Araz, az da olsa Almanca ve İspanyolca da bilmektedir.

        Diğer yarışmacılarla yan yana geldiğinde bir hayli uzun ve cüsseli duran Araz Aknam'ın boyu ve kilosu merak edilmektedir. Araz Aknam boyu 1.99, kilosu ise 128'dir.

        Birçok sporla ilgilenen MasterChef Araz, geçmişte profesyonel şekilde karate ile ilgilenmiştir. Bunun yanı sıra baskebol oynayan Araz, 1196 ve 2001 yıllarında bir ulusal, üç yerel şampiyonluk kazanmıştır. Araz'ın oynadığı takımlar arasında Tekelspor, Fenerbahçe SK, Tofaş SK, DSİ Spor, Tubesk yer almaktadır. 1998-2002 yılları arasında lisanslı olarak yüzücülük yapan Araz, fiziği senedeniyle üniversitedeki antrenörler tarafından fark edilmiştir ve Amerikan Futboluna adım atmıştır.

        2008 yılında Yeditepe Eagles'ta oynayama başlayan MasterChef Araz, zaman içerisinde Türkiye Ligi'nde dikkat çeken bir oyuncu olmayı başardı. Kolej futbolu kariyerinde 3 kez UniLig 1. Lig Bronz madalyası ve Unilig 2. Lig Altın madalya unvanına sahiptir. Türk Milli Takımıyla ilk resmi maçına 2012 yılında çıkan Araz, Türk Milli Takımı'nın Romanya'yı 61-0 yendi maçta forma giymiştir. Mayıs 2016'da Offensive Tackle olarak oynamak üzere Koç Rams'e transfer oldu. Wroclaw'da IFAF Avrupa Şampiyonlar Ligi Final Four maçında bir Türk takımının Türk Amerikan Futbolu tarihinde "ilk kez" 3. olduğu maçta oynadı.

            MasterChef 2021 kadrosuna yedeklerden giren Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir. Çift, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmaktadır.

            Araz Aknam'ın kendisi gibi sporcu olan eşi Ecem Alıcı ise bir voleybol oyuncusu.

            Profesyonel olarak voleybol oynayan Alıcı bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı forması da giymiş. Ecem Alıcı şimdilerde ise Sarıyer Belediyespor takımında oynuyor.
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