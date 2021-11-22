Masterchef Araz'ın eşi Galatasaraylı sporcu çıktı dudak dudağa pozlar! Masterchef'in laf ebesi nereli kimdir aranırken eşi... MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan yarışmacı Araz Aknam'ın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Yeri geldiğinde sempatik tavırlarıyla kendisini sevdiren, yeri geldiğinde antipatik hareketleriyle yaka silktiren Araz Aknam'ın merak edilen eşi bakın kim çıktı. Araz Aghnami Aknam, MasterChef Türkiye'nin yedeklerden gelen 4. yarışmacısı olma başarısı gösterek ana kadroda yer alma hakkı kazanmıştır. Fiziğiyle dikkat çeken MasterChef Araz'ın hayatı ve kariyeri de bir o kadar şaşırtıcı...
Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir.
İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye 2012 yılında taşınana Araz, burada 4 yıl yaşayıp 2016'da İstanbul'a dönüş yapmıştır.