Kulüp Orhan Şahin'i kim oynuyor? Kulüp dizisinin Orhan'ı Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başarılı oyunculuğu ile çok konuşulan isim son olarak Netflix'in Kulüp dizisi ile karşımıza çıktı ve yine büyük ses getirdi. Kulüp dizisinde Orhan Şahin karakterini canlandıran Metin Akdülger'in hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.