Kulüp Orhan Şahin'i kim oynuyor? Kulüp dizisinin Orhan'ı Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başarılı oyunculuğu ile çok konuşulan isim son olarak Netflix'in Kulüp dizisi ile karşımıza çıktı ve yine büyük ses getirdi. Kulüp dizisinde Orhan Şahin karakterini canlandıran Metin Akdülger'in hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
KULÜP DİZİSİNİN ORHAN'I METİN AKDÜLGER KİMDİR?
Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.
Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ettiği sırada okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti.
2012'de Craft Tiyatro ekibine dahil oldu. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de, Kaset oyunundaki rolüyle başlayan oyuncu, 2013'te gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014'te Didaskali Tiyatro'nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015'te, dönem dizisi Analar ve Anneler'de rol aldı.
Akdülger, lise yıllarında müzik grubu olduğunu ve bas gitar çaldığını da dile getirmiştir. Üniversitede Amerikan futbolu oynayan Akdülger, oyunculuk yanında yazarlıkla da ilgileniyor.
Akdülger, Aralık 2019'da lisedeki grup arkadaşı Burak Yeşildurak'la kurduğu Journers grubuna ait "Döngüm" adlı bir şarkı çıkardı.
2018 KısaKes Film Festivali'nde Ünivizyon bölümünde jüri üyeleri arasında yer aldı. 2019'da 18. İf İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde Türkiye'den Kısalar seçkisinin küratörlüğünü yaptı.