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    • Magazin
    • 21.11.2021 11:56
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    • 21.11.2021 11:57
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    SON DAKİKA! Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu, sağ mı? Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son durum! Felç mi kalacak? Peş peşe açıklamalar...

    Muğla'da bir önceki akşam rahatsızlandıktan sonra apar topar Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 72 yaşındaki Kadir İnanır'ın sağlık durumundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Usta oyuncunun iyi olduğu belirtilirken, Meltem Cumbul ve İnanır'ın yeğeninden sanatçının son durumuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı öğrenilen İnanır'ın yüzde 80 felç kalma ihtimalinin olduğu iddia edildi. İşte detaylı bilgiler...

    Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu, sağ mı?

    Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu, sağ mı? Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son durum ne? Felç mi kalacak? soruları gündemde yer alıyor. Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlık geçiren usta sanatçı ambulansla Denizli'ye getirildi ve burada Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir önceki gün meydana gelen olayın ardından İnanır'ın yoğun bakıma alındığı iddiaları dolaşmaya başladı. Beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı öğrenilen sanatçının duruma göre ameliyat edilebileceği ifade edildi. Yakın dostu Melcem Cumbul ve İnanır'ın yeğeni de açıklamalarda bulundu.

    LEVENT İNANIR: FELÇ RİSKİ YOK!

    Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Usta sanatçı hakkında ortaya atılan 'felç riski' ve 'yoğun bakım' iddialarının gerçek olmadığını belirten Levent İnanır, "Dayım sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu." dedi.

    MELTEM CUMBUL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

    Ünlü oyuncu Meltem Cumbul da sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın durumu hakkında şu paylaşımda bulundu; "Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır."

        HASTANEDEN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

        Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

        Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi:

        "Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi, uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz."

        Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise Kadir İnanır'ın beyin damar tıkanıklığı nedeniyle takip edildiğini, birkaç gün geçmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

        NE OLMUŞTU?

        Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

        Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

        KADİR İNANIR KİMDİR?

        İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'da doğdu. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

        Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

        Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

            5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.

            Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

            Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.
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            Haberler Magazin SON DAKİKA! Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu, sağ mı? Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son durum! Felç mi kalacak? Peş peşe açıklamalar...
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