Kuruluş Osman'da ciğerleri sızım sızım sızlatacak ayrılık! Yeni dizisiyle sıfırdan başlangıç yapacak. Reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizide savaşçı Julia karakteriyle adından söz ettirdi. Ayrıca Bala Hatun'un yanından hiç ayrılmayan ve Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti. Osman Bey'e karşı bir ittifak kararının alındığı bölümde Gonca Hatun'un acısı başta Boran Alp ve Bala Hatun tarafından derinden hissedildi.

KAHREDEN VEDA

Kuruluş Osman'dan gelecek ayrılık haberi yürekleri dağlayacak. Bala Hatun'un yanında hiç ayrılmayan Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti.