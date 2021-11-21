Kubilay Aka kimdir? 21 Kasım Arda ile Omuz Omuza konuğu Kubilay Aka kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte dizileri

Kubilay Aka kimdir? 21 Kasım Arda ile Omuz Omuza konuğu Kubilay Aka kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Kubilay Aka bugün Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor ve ünlü şef Arda Türkmen ile "mücver lazanya" yemeği yapmaya çalışacak ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.