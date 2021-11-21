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    • Magazin
    • 21.11.2021 10:51
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    • 21.11.2021 10:54
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    Kubilay Aka kimdir? 21 Kasım Arda ile Omuz Omuza konuğu Kubilay Aka kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte dizileri

    Televizyon izleyicileri tarafından Kubilay Aka kimdir? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. Pazar günleri Kanal D’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen program Arda ile Omuz Omuza’ya katılan konukların kimler olduğu her hafta merak ediliyor. Arda Türkmen ile yemek yapmaya çalışan konuklar eğlenceli anlar yaşatıyor. 21 Kasım Arda ile Omuz Omuza konuğu Kubilay Aka oldu ve hayatına dair bilgiler de merak edildi. Peki Kubilay Aka kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte rol aldığı diziler ve filmler…

    takvim.com.tr
    Kubilay Aka kimdir?

    Kubilay Aka kimdir? 21 Kasım Arda ile Omuz Omuza konuğu Kubilay Aka kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Kubilay Aka bugün Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor ve ünlü şef Arda Türkmen ile "mücver lazanya" yemeği yapmaya çalışacak ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

    ARDA İLE OMUZ OMUZA'NIN KONUĞU KUBİLAY AKA KİMDİR?

    12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yaşındadır. Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir.

    Muğla'da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

    Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Kubilay Aka Kanal D'de yayınlanan, başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Çukur'un oyuncu kadrosunda yer alan Aka, dizide 4 sezon boyunca çok sevilen Celasun karakterini başarıyla oynamıştır.

        KUBİLAY AKA'NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

        2016-2017 Vatanım Sensin: Ali Kemal rolünde

        2017 Arif V 216: Yakışıklı Kemal rolünde

        2017-2021 Çukur: Celasun rolünde

        2018: Aşk Bu Mu?: Umut rolünde

        2020- 2021 Aşk 101: Kerem rolünde
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        Haberler Magazin Kubilay Aka kimdir? 21 Kasım Arda ile Omuz Omuza konuğu Kubilay Aka kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte dizileri
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