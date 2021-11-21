Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? İşte dizileri…

Başarılı oyuncu günümüzde TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. Kasabalı, bu programda ülkenin dört bir yanında, şehirden uzak köy ve kasabalardaki sakinlerin evlerine konuk oluyor, onlara yardım ediyor ve doğal bir yaşam sürüyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında Sedef Avcı ile evlenmiştir. Çift hala evlidir.