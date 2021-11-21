Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? İşte dizileri…

Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zaman zaman katıldığı programlar ve özel hayatıyla gündem konusu olan başarılı oyuncu rol aldığı dizi ve filmlerle de büyük ses getiriyor. Kıvanç Kasabalı'nın hayatı hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
KIVAÇ KASABALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kıvanç Kasabalı, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Özellikle Yasak Elma ve Siyah Beyaz Aşk adlı dizilerde oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Başarılı oyuncu günümüzde TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. Kasabalı, bu programda ülkenin dört bir yanında, şehirden uzak köy ve kasabalardaki sakinlerin evlerine konuk oluyor, onlara yardım ediyor ve doğal bir yaşam sürüyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında Sedef Avcı ile evlenmiştir. Çift hala evlidir.