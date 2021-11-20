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    • Magazin
    • 20.11.2021 13:11
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    • 20.11.2021 13:11
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    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz uluorta bastı küfürü 'belanı s... senin' Instagram'ı birbirine kattı! O soruya bu yanıtı verince...

    Aşk 101 adlı diziyle gelen şöhreti rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile birlikte Kanal D ekranlarındaki Yargı dizisinde değerlendiren Pınar Deniz'in Instagram'da yaptığı küfürlü yorum bir anda ortalığı karıştırdı. Kanal D ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, karakteriyle ilgili sorulan bir soruya öyle bir yanıt verdi ki görenler bir daha bakmadan geçemedi. İşte Pınar Deniz'in yaptığı o yorum ve sonrasında olanlar.

    Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz uluorta bastı küfürü ’belanı s... senin’

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz uluorta bastı küfürü 'belanı s... senin' Instagram'ı birbirine kattı! O soruya bu yanıtı verince... Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle ekranlara geri dönen 28 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Deniz'in, bir soruya verdiği 'belanı s... senin' yanıtı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sonrasında olanlar oldu tabi. Pınar Deniz'in verdiği yanıtın altına yüzlerce yorum geldi. Tabi ki kullanıcılar ikiye bölündü.

    Güzelliğiyle, oyunculuğuyla son dönemin en popüler isimlerinden biri Pınar Deniz.

    Yargı dizisiyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu, avukat Ceylin karakteriyle dikkatleri bir hayli üzerine çekiyor.

        Pınar Deniz, Yargı dizisinin resmi Instagram hesabında paylaşılan bir fotoğrafa verdiği yanıtla takipçilerini şaşırttı.

        Yargı dizisinin Instagram hesabından izleyiciye sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi?'' sorusuna güzel oyuncu küfürlü repliğini yazdı.

        Pınar Deniz küfür ederek "Belanı s*kerim senin" cevabıyla herkesi şaşırttı!
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            Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz uluorta bastı küfürü 'belanı s... senin' Instagram'ı birbirine kattı! O soruya bu yanıtı verince...
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