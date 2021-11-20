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    • Magazin
    • 20.11.2021 20:26
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    • 20.11.2021 20:26
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    Son dakika: Yeşilçam oyuncusundan kötü haber! Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Son dakika: Kadir İnanır’dan kötü haber!

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

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    Haberler Magazin Son dakika: Yeşilçam oyuncusundan kötü haber! Kadir İnanır yoğun bakıma alındı
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