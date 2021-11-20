Kadir İnanır'ın hastalığı nedir, hayati tehlikesi var mı? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, yoğun bakıma mı alındı?

Ünlü sanatçı Kadir İnanır hakkında son dakika açıklama geldi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü sanatçının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın hastalığı ne? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeler...
KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.
KADİR İNANIR KİMDİR?
Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. Özellikle; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanınan ve Türk sinemasının en beğenilen oyuncusu olmayı başaran İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol aldı.
Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da (Bu tarih nüfus cüzdanındaki bilgidir, fakat 1949 yılının ağustos ayı sonunda doğduğu sanılmaktadır.) Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.