Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında? Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı nereli, sevgilisi var mı? Instagram hesabı...

Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında? Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı nereli? Soruları Kardeşlerim dizisini takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'de beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Kardeşlerim'in son bölümünde Kadir'in kaza geçirmesi izleyenleri şoke etmişti. Kadir karakterine hayat veren Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. İşte tüm detaylar...
KARDEŞLERİM'İN KADİR'İ DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Kardeşlerim 28. bölümün ardından 29. yeni bölüm yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi.
Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli olacak.
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.