Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında? Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı nereli, sevgilisi var mı? Instagram hesabı...

KARDEŞLERİM'İN KADİR'İ DİZİDEN AYRILIYOR MU?



Kardeşlerim 28. bölümün ardından 29. yeni bölüm yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi.

Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli olacak.