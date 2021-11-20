Kanal D ekranlarının eğlenceli programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Ezgi Sertel oldu. Geçtiğimiz hafta Lerzan Mutlu'nun sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Yeşim" oldu. Bu hafta Ezgi Sertel ile ekranlara gelecek yarışmada neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Ezgi Sertel nereli, eşi kim? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SUNUCUSU BELLİ OLDU!
Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel.
Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran 'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün 13.00'da Kanal D'de.
EZGİ SERTEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?
Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'te dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu Sertel kendisi gibi oyuncu olan Ozan Çobanoğlu ile evlendi.
İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan sunucu 2007 yılında TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır.