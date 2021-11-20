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    • Magazin
    • 20.11.2021 14:16
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    • 20.11.2021 14:16
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    Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Ezgi Sertel nereli, eşi kim?

    Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen gündüz kuşağının renkli programı Gelinim Mutfakta'nın geçtiğimiz hafta sunuculuğunu Lerzan Mutlu üstlenmişti. Yemek programlarının aranan ismi Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu. Programın sıkı takipçileri Ezgi Sertel'in hayatı hakkında bilgileri merak etmeye başladı. Peki, Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Ezgi Sertel nereli, eşi kim? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Ezgi Sertel nereli, eşi kim?

    Kanal D ekranlarının eğlenceli programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Ezgi Sertel oldu. Geçtiğimiz hafta Lerzan Mutlu'nun sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Yeşim" oldu. Bu hafta Ezgi Sertel ile ekranlara gelecek yarışmada neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Ezgi Sertel nereli, eşi kim? İşte detaylar...

    GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SUNUCUSU BELLİ OLDU!

    Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel.

    Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran 'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün 13.00'da Kanal D'de.

    EZGİ SERTEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

    Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'te dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu Sertel kendisi gibi oyuncu olan Ozan Çobanoğlu ile evlendi.

    İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan sunucu 2007 yılında TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır.

        2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır.

        7 Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT 1 ekranlarında yayına giren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

        Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.
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        Haberler Magazin Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Ezgi Sertel nereli, eşi kim?
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