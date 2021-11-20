Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli, eşi kim, çocukları var mı?

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SUNUCUSU BELLİ OLDU!

Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel.

Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran 'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün 13.00'da Kanal D'de.