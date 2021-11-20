Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli, eşi kim, çocukları var mı?

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen gündüz kuşağının renkli programı Gelinim Mutfakta'nın geçtiğimiz hafta sunuculuğunu Lerzan Mutlu üstlenmişti. Yemek programlarının aranan ismi Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu. Programın sıkı takipçileri Ezgi Sertel'in hayatı hakkında bilgileri merak etmeye başladı. Peki, Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Ezgi Sertel nereli, eşi kim? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SUNUCUSU BELLİ OLDU!
Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel.
Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran 'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün 13.00'da Kanal D'de.
EZGİ SERTEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?
Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'te dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu Sertel kendisi gibi oyuncu olan Ozan Çobanoğlu ile evlendi.
İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan sunucu 2007 yılında TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır.