Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak dizi 'Yalnız Kurt' geliyor! Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı yayınlandı: Kara kılıcın en keskini o olacak!

Osman Sınav'ın merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı. Usta yapımcı imzalı yalnız Kurt dizisi için heyecan dorukta. İlk fragmanıyla izleyicileri etkisi altına alan Yalnız Kurt dizisi'nin ne zaman ekranlara geleceği merak edilmeye başlandı. Murat Koca ve Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği dizi oyuncu kadrosuyla da büyük bir ilgi topladı. ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Yalnız Kurt dizisi hakkında tüm merak edilenler!
BEKLENEN TANITIM GELDİ
Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.
İşte beklenen fragman;
KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ
Kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşan fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran tanıtıma, ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.