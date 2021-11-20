Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak dizi 'Yalnız Kurt' geliyor! Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı yayınlandı: Kara kılıcın en keskini o olacak!

Osman Sınav'ın merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı. Usta yapımcı imzalı yalnız Kurt dizisi için heyecan dorukta. İlk fragmanıyla izleyicileri etkisi altına alan Yalnız Kurt dizisi'nin ne zaman ekranlara geleceği merak edilmeye başlandı. Murat Koca ve Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği dizi oyuncu kadrosuyla da büyük bir ilgi topladı. ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Yalnız Kurt dizisi hakkında tüm merak edilenler!