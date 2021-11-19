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    • Magazin
    • 19.11.2021 07:02
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    • 19.11.2021 07:02
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    Sükuneti bozanı ağır ezecek! Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı: Dipteki kuyulardan çıkmanın tam vakti

    Heyecanı zirveye çıkaran sahneleriyle Kanal D'de perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız'da Cana'nın yapmak istediği tüm her şey Alp tarafından anlaşıldı. Dizide bu hafta Muzo, kız arkadaşı olarak Sedat ve Nalan'la tanıştırdığı Melisa'nın gerçek kimliği aslında herkesi şok etti. Sedat, Cana ile vedalaşarak bir daha görüşmek istemediğini söyledi. Nalan, Sedat'ın babasıyla arasında olan sorunların da çözülebilmesi için harekete geçti. Rafet, Sedat'tan hesap sorarken Nalan, Rafet'e hatalarını göstermek için konuşmak istiyor. İzleyiciler şimdi Camdaki Kız 21. bölüm fragmanını bekliyor.

    Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Cana'nın tüm planlarının Alp tarafından araştırıldığı ve Sedat'ın Cana'ya veda ettiği bölümde ardı sıra yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası mekana gitti ve gördükleri karşısında şoke oldu. Her şeye rağmen Sedat'ı eve geri döndürmeye çalışan Nalan, onu ikna etmekte başarılı oldu. Havaalanında tek başına kalan Cana'nın ise eve dönmekten başka çaresi yoktu. Bölüm sonrası beklenen Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    RAFET, EVLATLARI İÇİN YALVARIP DUA ETTİ

    Rafet, evlatlarına karşı babalık sınavından geçemediğini düşünür ve Allah'a yalvarır. Rafet, yoksulluktan gelerek varlıklı bir hayatın içinde evlatlarına yaşattığı kötü anılar için pişmanlık duyuyor. Allah'a yalvararak evlatlarının iyiliğini isteyen Rafet, babalık sınavından kaldığını düşünüyor. Ailesini tekrar aynı çatı altına toplamaya çalışacak olan Rafet, bunu başarabilecek mi?

    TAKO, ANNESİ İÇİN VETO YEDİ!

    Tako, annesinin yanında olduğunu anlatmak isterken Rafet'ten veto yedi.

    Tako, hal ve hareketleriyle Rafet'in dikkatini çeker. Annesinin yanında olduğunu anlatmaya kalkışır. Ancak Rafet'in Tako'ya annesi hakkında geçmişi hatırlatarak kızması Tako'nun vazgeçmesine neden olur. Tako, annesinin konakta olduğunu nasıl saklayacak?

    CANA'NIN BULUŞTUĞU KİŞİ ŞOKE ETTİ

    Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası mekana gidiyor ve gördükleri karşısında şoke oluyor. Nalan, yemekte Sedat'ın telefonuna gelen Cana'nın çağrılarını ve mesajlarını yakalıyor. Ancak kimseye hiçbir şey belli etmeden soluğu Cana'nın bulunduğu mekanda alıyor. Nalan bir köşede oturup Sedat'ın gelmesi ve ihaneti görmek için beklerken, Cana'yla buluşmaya gelen kişi Nalan'ı şoke ediyor.

        MUZO'NUN KIZ ARKADAŞI KİM ÇIKTI?

        Muzo, kız arkadaşı olarak Sedat ve Nalan'la tanıştırdığı Melisa aslında kim çıktı?

        Nalan'ın Billur'la arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, kendisinden hiç beklenmeyen bir durumun içine düşer. Melisa, aslında Hayri'nin bir tanıdığı ve annesine bakmakla yükümlü olan bir kızdır. Muzo, bambaşka bir senaryoyla Nalan'a benzemesi için de özel istekte bulunduğu Melisa'yı Sedat ve Nalan'la tanıştırıyor.

        CANA, YAKAYI ELE VERDİ!

        Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenince her şeyi irdeliyor. Cana, Alp'in şüphelenmesiyle büyük bir panik yaşıyor. Alp, Cana'nın yalan söylediğini anlıyor ve hesap soruyor. Alp, bagajdaki bavulları görünce Cana, tatil planladığını söylüyor. Alp ise her şeyi araştırmanın peşine düşüyor.

        SEDAT, CANA'YLA VEDALAŞIYOR

        Cana, Sedat'ın ona attığı kazıktan sonra hesap sormak için karşısına geçer. Sedat, Cana'nın peşini bırakmasını söyleyince Cana hem havaalanındaki gecenin hem de Sedat'ın bu tavırlarından dolayı hesap sorar. Sedat, bir daha görüşmemek üzere Cana'yı terk eder.

        CANA VE ADİL'İN TEHLİKELİ YAKINLAŞMASI!

        Cana'nın ağladığını gören Adil, onu teselli ediyor. Cana, Sedat'la tartıştıktan şirketten çıkarken Adil'le karşılaşıyor. Adil, Cana'nın ağladığını görünce panikle onu sakinleştirmeye çalışıyor. Cana, Adil'in bu nazik davranışını kullanarak telefon numarasını alıyor ve tehlikeli yakınlaşma başlıyor.

            MUZO'YU KAHREDEN DEDİKODU!

            Muzo, Nalan ve Billur'un arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olunca duydukları karşısında adeta yıkılır. Nalan, Sedat'la gideceği yemeğe Billur'u ve Muzo'yu da çağırmak için teklifte bulunur. Bunu duyan Billur, küplere binerek Muzo'yu küçük düşürücü cümleler kurar. Nalan ve Billur, Muzo'nun duymayacağını düşünseler de Muzo tüm konuşulanları duymuştur.

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            Haberler Magazin Sükuneti bozanı ağır ezecek! Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı: Dipteki kuyulardan çıkmanın tam vakti
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