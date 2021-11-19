Sükuneti bozanı ağır ezecek! Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı: Dipteki kuyulardan çıkmanın tam vakti

Cana'nın tüm planlarının Alp tarafından araştırıldığı ve Sedat'ın Cana'ya veda ettiği bölümde ardı sıra yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası mekana gitti ve gördükleri karşısında şoke oldu. Her şeye rağmen Sedat'ı eve geri döndürmeye çalışan Nalan, onu ikna etmekte başarılı oldu. Havaalanında tek başına kalan Cana'nın ise eve dönmekten başka çaresi yoktu. Bölüm sonrası beklenen Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAFET, EVLATLARI İÇİN YALVARIP DUA ETTİ

Rafet, evlatlarına karşı babalık sınavından geçemediğini düşünür ve Allah'a yalvarır. Rafet, yoksulluktan gelerek varlıklı bir hayatın içinde evlatlarına yaşattığı kötü anılar için pişmanlık duyuyor. Allah'a yalvararak evlatlarının iyiliğini isteyen Rafet, babalık sınavından kaldığını düşünüyor. Ailesini tekrar aynı çatı altına toplamaya çalışacak olan Rafet, bunu başarabilecek mi?