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    • Magazin
    • 19.11.2021 08:03
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    • 19.11.2021 08:04
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    Sen Demir'in tırnağı olamazsın! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı: Attığı kazık yanına kar kalmayacak!

    4. yılıyla çok konuşulan dizilerden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova dün akşam 113. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Son bölümde Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenledi. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozuldu ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk etti. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulundu. Bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragman yayınlandı mı sorusu akıllarda yer ediniyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranların vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı. Dizide bu hafta Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığıldı. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa büründü. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmekteydi. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilendi. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanını bekliyor.

    HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

    Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

    DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

    Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

    BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

    Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

        ZÜLEYHA, ÜMİT CİNAYETİNDEN SORGUYA ALINIYOR

        Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.

        HAKAN, DEMİR'İN HİSSELERİNİ ALIYOR!

        Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer.

        Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.

            FİKRET, ZÜLEYHA'YI MUTLU ETMEK İÇİN ÇABALIYOR

            Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.
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            Haberler Magazin Sen Demir'in tırnağı olamazsın! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı: Attığı kazık yanına kar kalmayacak!
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