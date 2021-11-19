Sen Demir'in tırnağı olamazsın! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı: Attığı kazık yanına kar kalmayacak!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı. Dizide bu hafta Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığıldı. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa büründü. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmekteydi. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilendi. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanını bekliyor.

HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.