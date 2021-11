Masterchef'te kıyametler kopacak Acun Ilıcalı o isimlerle el sıkıştı TV 8 yanacak! Survivor All Star'dan sonra Masterchef All Star... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, All-star sezonuyla geliyor. Daha önce Hasan Biltekin'in 'Ben geçen yıl yarışsaydım Serhat şampiyon olamazdı' sözü sonrası Mehmet Yalçınkaya 'bana bak böyle iddialı konuşma bir All-star yaparız patlarsın' yanıtı vererek zaten bir All-star'ın sinyalini vermişti. Şimdi de 9 yarışmacıyla gelecek sezon için el sıkışıldığı iddia edildi. İşte detaylar...