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    • Magazin
    • 19.11.2021 16:21
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    • 19.11.2021 16:21
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    Masterchef'te kıyametler kopacak Acun Ilıcalı o isimlerle el sıkıştı TV 8 yanacak! Survivor All Star'dan sonra Masterchef All Star

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, 4. sezonuyla hali hazırda ekranlarda. Türkiye'nin şefi olmak için yarışmacıların ter döktüğü, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef, bu sezonun geçen sezona göre bir reyting kaybı yaşamıştı. Geçen yılki kadronun bunda oldukça payı büyük. TV 8, Masterchef'e kaybolan ilginin geri kazanılması için kolları sıvadı ve daha Masterchef 2021 bitmeden All-Star için şimdiden 9 bomba isimle el sıkışıldı. İşte o iddianın tüm detayları ve katılacağı iddia edilen o isimler.

    Survivor All Star’dan sonra Masterchef All Star

    Masterchef'te kıyametler kopacak Acun Ilıcalı o isimlerle el sıkıştı TV 8 yanacak! Survivor All Star'dan sonra Masterchef All Star... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, All-star sezonuyla geliyor. Daha önce Hasan Biltekin'in 'Ben geçen yıl yarışsaydım Serhat şampiyon olamazdı' sözü sonrası Mehmet Yalçınkaya 'bana bak böyle iddialı konuşma bir All-star yaparız patlarsın' yanıtı vererek zaten bir All-star'ın sinyalini vermişti. Şimdi de 9 yarışmacıyla gelecek sezon için el sıkışıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu.

    Masterchef yarışmasının özellikle bu yıl düşen reytingleri ise kafalarda soru işaretlerinin kalmasına neden olunca Acun Medya harekete geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

        Masterchef yarışması ve Survivor yarışmasını gelecek sene All Star formatında ekranlara getireceği düşünülen Acun Ilıcalı şok etkisi yarattı. Eski kadrodan isimlerle görüşmeler yaptığı iddia edilen Acun Ilıcalı, şok etkisi yarattı. Peki, All Star'da hangi isimler olacak?

        Bir sosyal medya hesabı konu hakkında; "Önümüzdeki sezon hem Survivor hem Masterchef, All Star formatında olacak. Masterchef 2022 All Star sezonu için şu ana kadar anlaşma sağlanan isimler:

        Hakan & Kerem & Mehmet(2018)

        Alican & Yasin & Suna & Batuhan(2019)

        Emir & Barbaros(2020)

            Anlaşma sağlanan isimlerle henüz resmi sözleşme imzalanmadı, sadece sözlü bir şekilde anlaşıldı. Yasin, önümüzdeki sene önce Survivor All Star'da ardından Masterchef All Star'da mücadele edecek. Takımların onar kişi olması ve yedek yarışmacıların da olması bekleniyor ancak önümüzdeki sezon All Star formatında olacağı için ön eleme turları yapılmayacak.

            Masterchef All Star'ın ağustos ortasında başlaması bekleniyor" açıklamasında bulundu. Milyonları şok eden bir gelişme yaşandığına değinen hesap, Acun Medya'nın All Star için kadro oluşturduğunu öğrendi.

            Survivor All Star Bilgi isimli hesaptan alınan bu bilgi ise net olarak bilinmiyor. Acun Medya'dan ve Acun Ilıcalı'dan bu yönde bir açıklama henüz gelmediği için bu açıklama ise iddia olarak gündeme düşüyor.
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            Haberler Magazin Masterchef'te kıyametler kopacak Acun Ilıcalı o isimlerle el sıkıştı TV 8 yanacak! Survivor All Star'dan sonra Masterchef All Star
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