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    • Magazin
    • 19.11.2021 12:42
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    • 19.11.2021 12:43
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    Çukurova'ya elveda demesi seyirciyi resmen yıkmıştı! Macerasını apar topar kaldığı yerden sürdürecek

    Demir'in yürekleri burkan cenaze töreninin hemen ardından ortalığın iyice karıştığı Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan ünlü oyuncu TİMS&B Productions tekrar teklif geldi. Dizide Hünkar Yaman karakteriyle çok sevilen Vahide Perçin'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi. Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldıktan sonraki 13 aylık süreçte herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.Bir yıllık dönemde kendisine teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Vahide Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B ile anlaştı. Perçin'in güçlü bir kadın karakteri canlandıracağı da iddialar arasında.

    Bir Zaman Çukurova’nın yıldız ismi geri dönüyor!

    Çukurova'ya elveda demesi seyirciyi resmen yıkmıştı! Macerasını apar topar kaldığı yerden sürdürecek. Geçtiğimiz sezon Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Vahide Perçin'e aynı yapım şirketinden teklif götürüldü. Perşembe günleri soluksuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Hünkar Yaman karakterinin vedası izleyicileri kahretmişti. Dizinin Hünkar'ı Vahide Perçin 13 aydır gelen teklifleri tek tek değerlendiriyordu. Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin'in yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını da yapan TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacağı öğrenildi. Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan ve aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcı şirketi olan TİMS&B ile anlaşma sağladı.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 13 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.

    HÜNKAR YAMAN EFSANESİ

    Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacak.

        Ünlü oyuncu Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan TİMS&B'nin yeni projesiyle el sıkıştığı öğrenildi.

        VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

        Vahide Perçin 1 Haziran 1965'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı.

        Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü.

            Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.
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            Haberler Magazin Çukurova'ya elveda demesi seyirciyi resmen yıkmıştı! Macerasını apar topar kaldığı yerden sürdürecek
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