Burcu Özberk tutulamıyor aldı gazı bir kere! Burcu Özberk göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle sere serpe! Herkesi aşka getirdi... Aşk Mantık İntikam'da İlhan Şen ile baş rolü paylaşan Burcu Özberk dizide 'Esra' karakterine hayat veriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Son dönemde sıkça paylaştığı dekolteli pozlarıyla gündem olmayı başaran Burcu Özberk bu kez beyazlar içerisindeki poz vererek paylaştı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı.