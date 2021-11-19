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    • Magazin
    • 19.11.2021 17:14
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    • 19.11.2021 18:15
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    Acun Ilıcalı'ya naz yaptıktan sonra 'evet' diyen Aycan Yanaç olay! Derin bacak dekoltesine Mert Öcal dayanamadı ifşa etti

    Survivor 2020'nin en flaş isimlerinden biri Aycan Yanaç'tı. Cemal Can Canseven'in rekor bir oy oranıyla şampiyon olduğu sezon, Survivor tarihinin en olaylı sezonlarından biriydi. Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç'ın vedası ise oldukça sürpriz bir veda olmuştu. Yarışma sonrasında, yarışmadayken yediği içtiği ayrı gitmeyen Sercan Yıldırım'la kanlı bıçaklı olan Aycan Yanaç için Survivor All-star'a katılacağı iddiaları vardı. Hatta Acun Ilıcalı'nın gelmesi için teklifte bulunduğu ama Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe'de oynamak için bunu reddettiği iddia ediliyordu. Önce naz yapan Aycan Yanaç'ın şimdilerde All-star listelerinde geçiyor. Son olarak siyah yırtmaçlı elbisesiyle verdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Aycan Yanaç'a dakikalar içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

    ’Hazır mısın?’

    Acun Ilıcalı'ya naz yaptıktan sonra 'evet' diyen Aycan Yanaç olay! Derin bacak dekoltesine Mert Öcal dayanamadı ifşa etti... Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe'de oynamak için Acun Ilıcalı'nın All-star teklifini reddettiği iddia edilse de şu sıralar adı All-star için daha daha yüksek sesle dile getiriliyor. Bu iddialara paralel olarak önceki gün yaptığı derin bacak dekolteli paylaşımına Mert Öcal öyle bir yorum yaptı ki ortalık fena halde kızıştı.

    Survivor All Star yarışmacıları arasında anılan Aycan Yanaç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yarışma boyunca yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ve ardından da özel hayatıyla da merak edilen Survivor Aycan iddialı elbisesiyle beğeni topladı.

    Bir süre önce çene estetiği yapan Survivor Aycan'ın bu hali takipçilerini ikiye bölmüştü.

        Estetikle değişimi sonrası sık sık yaz tatili paylaşımlarıyla hayranlarından ilgi gören Aycan yeni beğeni üstüne beğeni aldı. Takipçileri "Bu ne güzellik" yorumları yağdırdı.

        MERT ÖCAL YORUM YAPTI

        Derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Aycan Yanaç "Yine aylardan kasım" notuyla da öne çıktı. Survivor Aycan'ın bu iddialı görüntüsüne ilk yorum yapanlardan biri de Mert Öcal oldu.

        Mert Öcal Almanca "Hazır mısın Aycan?" yazdı. Öcal'ın bu sorusunu ne için sorduğu merak konusu oldu.

            Aycan Yanaç ise arkadaşının bu yorumuna gülerek yanıt verdi.

            Öte yandan geçtiğimiz aylarda Aycan Yanaç'ın, Acun Ilıcalı'nın All-star'da yer alma teklifini, Fenerbahçe'nin kadın takımında oynamak için reddettiği iddia edilmişti.

            Şimdilerde adı Survivor 2022 All-star listesinde geçen Aycan Yanaç'ın Survivor'a tekrar katılacağını kesin gözüyle bakılıyor. Mert Öcal'ın yorumunun nedeninin de bu olduğu iddia ediliyor.

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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya naz yaptıktan sonra 'evet' diyen Aycan Yanaç olay! Derin bacak dekoltesine Mert Öcal dayanamadı ifşa etti
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