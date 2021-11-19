Acun Ilıcalı'ya naz yaptıktan sonra 'evet' diyen Aycan Yanaç olay! Derin bacak dekoltesine Mert Öcal dayanamadı ifşa etti... Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe'de oynamak için Acun Ilıcalı'nın All-star teklifini reddettiği iddia edilse de şu sıralar adı All-star için daha daha yüksek sesle dile getiriliyor. Bu iddialara paralel olarak önceki gün yaptığı derin bacak dekolteli paylaşımına Mert Öcal öyle bir yorum yaptı ki ortalık fena halde kızıştı.