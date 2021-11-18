Söylemezsem Olmaz Deniz Akkaya neden yok? Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı mı, neden ayrıldı?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ DENİZ AKKAYA NEDEN YOK?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programındaki dobra sözleriyle programa damga vuran yorumculardan Deniz Akkaya, 17 Kasım'daki yayına çıkmadı. Programın sonunda Serengil ve Bali, Akkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü isimler, "Maalesef, Deniz Akkaya, 'Söylemezsem Olmaz' programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Programdan ani bir şekilde ayrılan Deniz Akkaya'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Akkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık üç ay önce başlamış bulunduğum Söylemezsem Olmaz programı yorumculuk pozisyonuma Cuma günü itibariyle kendi isteğimle son vermiş bulunmaktayım. Bu almış olduğum kararın kurumla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Uzun süredir, birçok farklı kanalda özellikle kadına dair sağlık içerikli programlar da yapmış olmam nedeniyle çalıştığımız birçok markamız mevcut. Çok sevilen ve bizim programa çok yakışacağına inandığım bir marka için; ana sponsor olması adına kanalıma teklifte bulundum.