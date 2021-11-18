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    • Magazin
    • 18.11.2021 11:03
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    • 18.11.2021 11:03
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    Demet Özdemir'e bak sen 'Allah Oğuzhan Koç'a sabırlar versin!' Kazandığı paranın haddi hesabı yok ama cebinde akrep var

    Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Demet Özdemir... Özellikle Erkenci Kuş'tan sonra bahtı pir dönen Demet Özdemir gerek rol aldığı filmler ve dizilerle, reklamlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla her geçen gün şöhretine şöhret katarken bir yandan da cebini dolduruyor. Tabi bunda rol aldığı dizilerein yurt dışında da izleyiciyle buluştuğu gerçeği yadsınamaz. Büyük bir estetik işlem serisinden geçtiği bilinen Demet Özdemir hem işte hem kazananlardan malumunuz. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da sık sık gündeme gelen Demet Özdemir önceki gün öyle bir açıklama yaptı ki pek çok kişi 'Allah Oğuzhan'a sabır versin' demekten kendisini alamadı.

    Demet Özdemir’e bak sen ’Allah Oğuzhan Koç’a sabırlar versin!’

    Demet Özdemir'e bak sen 'Allah Oğuzhan Koç'a sabırlar versin!' Kazandığı paranın haddi hesabı yok ama cebinde akrep var... Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir şu sıralar ekranlarda yer almasa da sosyal medya paylaşımları ve reklam filmleriyle hep gündemde. Zaten ne olduysa reklam filminin lansmanında oldu. Aynı lansmandaki görüntüsüyle estetik iddiaları gündeme gelen Demet Özdemir'in yaptığı açıklama ağızları açık bıraktı. İşte haberin detayları...

    Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu markasının Galata'da gerçekleşen davetinde önemli bir itirafta bulundu.

    Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Demet Özdemir reklam yüzü olduğu markanın davetinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Ayakkabı ve çantaya çok para harcadığını itiraf eden Özdemir, "Marka takıntım yok. Birbirine uyan şeyleri giyiyorum. Tabii ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta" dedi.

        Demet Özdemir ayrıca yakın zamanda ekranlarda olacağının da müjdesini verdi ve "Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım" dedi.

        YİNE Mİ ESTETİK YAPTIRDI?

        Kısa bir süre önce reklam yüzü olduğu bir marka için çalışmalar yapan Demet Özdemir'in en yakın arkadaşlarından olan Mert Vidinli ile paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

            2. Sayfa isimli bir sosyal medya hesabı konu hakkında; "Demet Özdemir'in bu fotoğrafını Mert Vidinli paylaştı. Oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken, "kötü ışık mı yoksa estetik mi?" yorumları yapıldı" paylaşımını yaptı.

            Birçok kişi ise Demet Özdemir'im estetik yaptırdığını iddia etti. Mert Vidinli ise anında olaya müdahale ederek; "Kızlar tamamen kötü ışık! Yoksa herhangi bir estetik işlem yok" yorumunda bulundu.
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            Haberler Magazin Demet Özdemir'e bak sen 'Allah Oğuzhan Koç'a sabırlar versin!' Kazandığı paranın haddi hesabı yok ama cebinde akrep var
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