Acun Ilıcalı'yı çileden ha çıkardı ha çıkaracak! Masterchef'ten elendi hazmedemedi Tunahan Ak ifşa etti 'yarışma tamamen kurgu'

Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin "Eti nasıl pişirmek istedin?" sorusuna "Tavada" şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü. Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan'ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında "Kamera şakası falan değilsin dimi" diyerek tepki verdi.

"İNSANLAR 14 YAŞINDA İSTANBUL'U FETHEDİYOR"

Fazla gülmemesiyle ve sert tavrıyla bilinen Mehmet Şef de Tunahan'a "Yaşından dolayı bilmedikleri olduğunu" söyleyince, Tunahan "İnsanlar 14 yaşında İstanbul'u fethediyor" cevabıyla ünlü şefleri ikinci kez kahkahalara boğdu.