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    • Magazin
    • 16.11.2021 17:20
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    • 16.11.2021 17:20
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    Survivor'da aşk yaşadıkları iddia edilen Ayşe Yüksel ve Emin Günenç kanlı bıçaklı oldu! Her soluğu bile beraber alıyorlardı

    Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları bitmiyor. Bir yanda Survivor'ın finaline son 3'e kalan, yarışma boyunca performansıyla adından sıkça söz ettiren ve yarışma sonrası paylaşımlarıyla olay yaratan Ayşe Yüksel, bir yanda da yarışmanın finaline kadar gitmesi beklenirken sakatlığı nedeniyle diskalifiye Emin Günenç. Yarışmada sıkı fıkı olan, yarışma sonrasında yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Emin Günenç ile Ayşe Yüksel kanlı bıçaklı oldu. İşte detaylar...

    Ayşe Yüksel ve Emin Günenç kanlı bıçaklı oldu!

    Survivor'da aşk yaşadıkları iddia edilen Ayşe Yüksel ve Emin Günenç kanlı bıçaklı oldu! Her soluğu bile beraber alıyorlardı... Survivor 2021 yarışmacıları Ayşe Yüksel ile Emin Günenç'in yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında sürekli birlikte olan hatta adları aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel ile Emin Günenç arasında sular kaynıyor. Şimdilerde Emin Günenç ve Ayşe Yüksel arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Hem öyle böyle değil.

    Survivor 2021 sezonunda mavi takımda yarışan Ayşe Yüksel ve Emin Günenç, yarışma bittikten sonra da dostluklarını sürdürüyorlardı.

    Birbirlerinin yanından ayrılmayan ikili hakkında aşk iddiaları bile ortaya atılmıştı. Günenç ve Yüksel dostluğunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

        BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR

        Ayşe Yüksel ve Emin Günenç'in birbirlerini takipten çıkması, sosyal medyada olay oldu.

        Söylentilerin çoğu, ikilinin aşk yaşadığı ve ayrıldıktan sonra birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları yönünde olsa da, Emin Günenç'in sosyal medyada beğendiği yorumlar, ''Ayşe Yüksel, Emin Günenç'i kıskanıyor mu?'' sorusunu akıllara getirdi.

        ''KENDİSİ ARTIK ERKEKLERİ DE KISKANIYOR''

        Kırmızı Oda dizisinde Meltem Cumbul ile kamera karşısına geçerek sevenlerini heyecanlandıran Emin Günenç, bir sosyal medya kullanıcısının, ''Ayşe kendini baya geliştirmiş. Artık erkekleri de kıskanıyor. Adamın dizide oynadığını duyar duymaz takipten çıkmış'' yorumunu beğenince ortalık karıştı.
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            Haberler Magazin Survivor'da aşk yaşadıkları iddia edilen Ayşe Yüksel ve Emin Günenç kanlı bıçaklı oldu! Her soluğu bile beraber alıyorlardı
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