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    • Magazin
    • 16.11.2021 11:21
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    • 16.11.2021 11:21
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    Alparslan Büyük Selçuklu'dan mest edecek transfer duyurusu! Menajerimi Ara'nın yıldızı şehzade oluyor!

    Akli Film'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, Sultan Alparslan'ın hayatını ve Anadolu'nun fetih sürecini aktaran Alparslan Büyük Selçuklu bomba bir transfere imza attı. Menajerimi Ara dizisinde Bekir karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Bedir Bedir Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldı. Sevilen oyuncunun dizide Şehzade Human karakterine hayat vereceği öğrenildi. Yapılan bu transfer seyircide büyük heyecan yarattı. Heyecan dolu sahnelerin yer alacağı Alparslan Büyük Selçuklu 22 Kasım Pazartesi günü TRT1'de sevenleriyle buluşacak.

    Alparslan Büyük Selçuklu’dan yeni transfer!

    Alparslan Büyük Selçuklu'dan mest edecek transfer duyurusu yapıldı. Menajerimi Ara'nın yıldızı şehzade oluyor. Sultan Alparslan'ın hayatını ve Türklerin Anadolu'yu fethetme sürecini aktaran Alparslan Büyük Selçuklu yayınlanan ilk iki bölümüyle büyük beğeni topladı. Dün akşam 2. bölümüyle ekranlarda olan ve bu sezon kadrosuna onlarca ismi dahil eden projeden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine yer alan bilgilere göre, Menajerimi Ara dizisinde Bekir karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bedir Bedir Alparslan Büyük Selçuklu'da Şehzade Human karakterine hayat verecek.

    BOMBA TRANSFER

    TRT1 ekranlarında Sultan Alparslan'ın hayatını ve Anadolu'nun fetih sürecini aktaran Alparslan Büyük Selçuklu bomba bir transfere imza attı.

    Menajerimi Ara dizisinde Bekir karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Bedir Bedir Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldı.

    Sevilen oyuncunun dizide Şehzade Human karakterine hayat vereceği öğrenildi. Yapılan bu transfer seyircide büyük heyecan yarattı.

        Heyecan dolu sahnelerin yer alacağı Alparslan Büyük Selçuklu 22 Kasım Pazartesi günü TRT1'de sevenleriyle buluşacak.

        BEDİR BEDİR KİMDİR?

        Bedir Bedir 1982 yılında yılında dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Menajerimi Ara başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde yer almıştır.

        TELEVİZYON

        2009 Ey Aşk Nerdesin
        2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki
        2011 Keşanlı Ali Destanı
        2012 Korkma İzzet Mini dizi
        2013 Benim Hala Umudum Var
        2013 Yabancı Gelin Sedat
        2014 Gölgedekiler
        2014-15 Maral: En Güzel Hikayem David

            2017 Bu Sayılmaz Necati
            2017 İstanbullu Gelin Kadir
            2018 Şahin Tepesi Şerif
            2019 Hakan: Muhafız Türbe bekçisi
            2019 Jet Sosyete Edip 42. bölüm
            2020- Menajerimi Ara Bekir
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            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'dan mest edecek transfer duyurusu! Menajerimi Ara'nın yıldızı şehzade oluyor!
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