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    • Magazin
    • 16.11.2021 12:40
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    • 16.11.2021 12:40
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    2 ismin biletini kesen Barbaroslar'dan 9 olay transfer! Adları tek tek duyuruldu sil baştan dönüyor

    Reyting sıralamasında Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'dan sonra gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 9 ünlü oyuncu katıldı. Kadroya katılan isimler arasında Cemre Gümeli, Özge Özkaplan, Burcu Gül Kazbek, Kaan Turgut, Serkan Ergün, Dilistan Balcı, Aytek Şayan, Okan Şenozan ve Gonca Cilasun gibi önemli isimler var. Ayrıca projede iki ayrılık gelişmesi de yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Melis Babadağ ve Gülcan Arslan diziye veda eden isimler arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle perşembe TRT1'de olacak.

    2 ismin biletini kesen Barbaroslar’dan bomba transfer!

    2 ismin biletini kesen Barbaroslar'dan 9 olay transfer! Adları tek tek duyuruldu sil baştan dönüyor. TRT1 ekranlarında perşembe günleri macerasını sürdüren ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yetkin Dİkinciler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisinde hikaye değişikliğine gidildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide yaşanan peş peşe değişikliklerin ardından Gülcan Arslan ve Melis Babadağ kadrodan ayrılırken Barbaroslar'a toplamda 9 yeni isim dahil oldu. Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in senaryosunu yazdığı dizinin yeni karakterleri merak konusu oluyor.

    9 YENİ TRANSFER

    Cemre Gümeli - Meryem
    Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz
    Okan Şenozan - Karabay
    Gonca Cilasun - Hüma
    Özge Özkaplan - Şahsanem

    Burcu Gül Kazbek - Firuze
    Kaan Turgut - Gregor
    Serkan Ergün - Burak Reis
    Dilistan Balcı - Ayşe

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 9 ünlü oyuncu katıldı.

        Kadroya katılan isimler arasında Cemre Gümeli, Özge Özkaplan, Burcu Gül Kazbek, Kaan Turgut, Serkan Ergün, Dilistan Balcı, Aytek Şayan, Okan Şenozan ve Gonca Cilasun gibi önemli isimler var.

        Ayrıca projede iki ayrılık gelişmesi de yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Melis Babadağ ve Gülcan Arslan diziye veda eden isimler arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle perşembe TRT1'de olacak.

        BABA ORUÇ, HIZIR REİS VE LEVENTLER KALEYE SIZIYOR

        Sırlı Kitabı ve Eshter'i, düşmanın elinden almak için baskın düzenleyen Baba Oruç, Hızır Reis ve leventler Kalimnos Kalesi'ne sızmışlardı.

            Baba Oruç, Eshter'i bulunduğu zindandan kurtarmış, Hızır Reis ve Niko ise Giovanni'in yardımı ile büyük bir tehlikeye atılıp Pietro'nun odasına girmiş ve kitabı saklanılan yerden almışlardı.
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