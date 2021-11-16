2 ismin biletini kesen Barbaroslar'dan 9 olay transfer! Adları tek tek duyuruldu sil baştan dönüyor. TRT1 ekranlarında perşembe günleri macerasını sürdüren ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yetkin Dİkinciler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisinde hikaye değişikliğine gidildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide yaşanan peş peşe değişikliklerin ardından Gülcan Arslan ve Melis Babadağ kadrodan ayrılırken Barbaroslar'a toplamda 9 yeni isim dahil oldu. Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in senaryosunu yazdığı dizinin yeni karakterleri merak konusu oluyor.
9 YENİ TRANSFER
Cemre Gümeli - Meryem
Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz
Okan Şenozan - Karabay
Gonca Cilasun - Hüma
Özge Özkaplan - Şahsanem
Burcu Gül Kazbek - Firuze
Kaan Turgut - Gregor
Serkan Ergün - Burak Reis
Dilistan Balcı - Ayşe
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 9 ünlü oyuncu katıldı.