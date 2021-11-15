Masterchef Emre Büber hastalığı resmen açıkladı elini ayağını bile kontrol edemiyor deniyordu! Herkesi kahreden Emre meğer...

Ata Benli'nin açıklaması şöyledi:

'Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi.'