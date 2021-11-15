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    • Magazin
    • 15.11.2021 11:15
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    • 15.11.2021 11:15
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    Gönül Dağı'nda kalplere hoşluk hissi yayacak üç gelişme var! Usta isim ısrarlara dayanamadı geliyor

    Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı. Herkesin kaç bölümdür merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturdu. Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olarak dizide yer alacağı bilgisi büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda konuk olacak. Gönül Dağı 40. yeni bölümüyle 20 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda gidişat baştan aşağı değişecek!

    Gönül Dağı'nda kalplere hoşluk hissi yayacak üç gelişme var! Usta isim ısrarlara dayanamadı geliyor. Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Gönül Dağı'nda izleyici mutlu edecek üç haber var. Birincisi zaten herkesin bildiği üzere Dilek ve Taner'in evlenmesi. Bölümün yayınlanmaması nedeniyle kamera arkası görüntülerini paylaşan Gönül Dağı ekibi yüzleri güldürdü. Ayrıca herkesin bir süredir beklediği usta isim de Gönül Dağı ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul etti. Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanında usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin görüldüğü anlar büyük sevince neden oldu.

    İZZET ALTINMEŞE GELİYOR

    Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.

    Usta sanatçı İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıkacak. 40. bölümünde Taner ve Dilek düğününün yapılacağı Gönül Dağı dizisi 20 Kasım Cumartesi günü ekranlarda olacak.

    KAMERA ARKASINDAN GÖRÜNTÜLER

    Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı.

        Herkesin kaç bölümdür merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

        Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olarak dizide yer alacağı bilgisi büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda konuk olacak.

        İZZET ALTINMEŞE KİMDİR?

        İzzet Altınmeşe, 26 Ekim 1945 tarihinde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi henüz 5 aylık iken ailesi ekonomik nedenlerden ötürü Diyarbakır'dan Adana'ya göç etti. Burada bir süre berberlik yaptı.

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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda kalplere hoşluk hissi yayacak üç gelişme var! Usta isim ısrarlara dayanamadı geliyor
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