TRT 1'in fenomen dizisinde deprem! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yıldız oyuncusu diziye veda ediyor! Seyirci çileden çıktı! Her şey değişecek...

Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde vedalar başladı. TRT1'in ilgi ile takip edilen dizisinde ayrılıklar baş gösterdi. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı ve kadrosunda Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, Pelin Akil Altan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide 'Despina' karakterini canlandıran Gülcan Arslan'dan kötü haber geldi.
Tam 8 yıl önce Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Gülcan Arslan daha sonra yurtdışında da sıkı takipçileri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde ''Fahriye Sultan'' karakteriyle akıllarda yer edinmişti.
Ardından yıldızı parlayan Arslan bu kez Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Son olarak 16 Eylül'de TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu burada çok fazla barınamadı.
Gülcan Aslan'ın ayrılacak olması sevenlerini üzdü. Sevilen oyuncunun ne zaman ekibe veda edeceği şu an için henüz bilinmezken, sıkı takipçileri ise sosyal medya platformu üzerinden ayrılık haberi sonrası üzüntü duyduklarını dile getiren yorumlarda bulundu.