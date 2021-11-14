TRT 1'in fenomen dizisinde deprem! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yıldız oyuncusu diziye veda ediyor! Seyirci çileden çıktı! Her şey değişecek...

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986 yılında Sakarya Karasu'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra bir çok dizi ve reklamda rol aldı. İlk olarak TRT'de yayınlanan 'Sardunya Sokak' dizisinde hayat verdiği Canan karakteri ile televizyonda ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Sınıf, Hepimiz Birimiz İçin, Gurbet Kuşları, Kafkas, Kahramanlar, Her Şeye Rağmen, Bir Çocuk Sevdim, Arka Sokaklar, Günahkar gibi dizilerde rol alan Gülcan Arslan şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Nihal Karakterine hayat vermektedir. Gülcan Arslan, 1.72 metre boyunda, 57 kilo ve Boğa burcudur.