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    • Magazin
    • 14.11.2021 10:53
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    • 14.11.2021 10:54
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    İlayda Alişan kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu İlayda Alişan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

    Televizyon izleyicileri tarafından İlayda Alişan kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Her Pazar Kanal D’de yeni bölümleriyle ekrana gelen Arda ile Omuz Omuza her hafta farklı konukları ağırlıyor ve bu haftanın ismi de merak ediliyordu. Peki Arda ile Omuz Omuza konuğu İlayda Alişan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? “Parmesanlı Salsa Karides” yapmaya çalışacak olan son zamanların popüler, güzel oyuncusu İlayda Alişan özellikle Kırmızı Oda dizisindeki performansı ile adından söz ettiriyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İlayda Alişan kimdir?

    İlayda Alişan kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu İlayda Alişan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler Arda ile Omuz Omuza'nın bugünkü konuğu olan İlayda Alişan'ın hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Pek çok dizide rol alan başarılı oyuncu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ARDA İLE OMUZ OMUZA KONUĞU İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

    26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur.

    Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının haber siz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır.

        Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır.

        Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı.
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        Haberler Magazin İlayda Alişan kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu İlayda Alişan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
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