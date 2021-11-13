Ne sevgilisine ne de eski dizisine göz açtıracak! Nesrin Cavadzade Üç Kuruş'a öyle bir giriş yaptı ki akıllara zarar

Show TV'de bu hafta ikinci bölümü yayınlanan Üç Kuruş dizisinin ilk bölümünde Nesrin Cavadzade yer almamıştı. Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol oldu. Yeni projesiyle setlere geri dönüş yapan ünlü oyuncunun sahneleri 2. bölümde ortaya çıktı. Nesrin Cavadzade yeni dizisi Üç Kuruş ile hem pazartesi günü yayınlanan Kalp Yarası'nın başrolü sevgilisi Gökhan Alkan'a hem de aynı gün yayınlanan eski dizisi Yasak Elma'ya rakip oldu. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin başrolünde yer aldığı Üç Kuruş 15 Kasım Pazartesi günü yeni bölümüyle Show TV'de!

2. BÖLÜMDE NESRİN CAVADZADE GELDİ

Nesrin Cavadzade kadroya katılan önemli isimlerden oldu. Yasak Elma'dan olaylı bir şekilde ayrılan Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinin 2. bölümünde boy gösterdi.