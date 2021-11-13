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    • Magazin
    • 13.11.2021 21:31
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    • 13.11.2021 21:31
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    Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak diziyle dönüyor! Sen Anlat Karadeniz, Deli Yürek derken şimdi de Yalnız Kurt olay olacak

    Yalnız Kurt 5 isimle ekranlara gelmek için gün sayıyor. Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz'den sonra atv'de şov yapacak. atv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi daha şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Usta yapımcı Osman sınav imzalı yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin çekimlerinin başladığı bilgisi de izleyicilerle paylaşıldı.

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt dizisinin çekimleri başladı!

    Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak diziyle dönüyor! Sen Anlat Karadeniz, Deli Yürek derken şimdi de Yalnız Kurt olay oldu. Usta yönetmen Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi çok yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Projeden olay olacak yeni transfer haberleri geldi ve çekimler başladı. Bugüne kadar reyting rekorları kıran pek çok dizinin yapımcılığını ve yönetmenliği üstlenen Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda önemli isimler yer alıyor. İlk bölümü için heyecanlı bekleyişin sürdüğü dizinin kadrosuna 5 önemli isim katıldı. Usta oyuncu Cihan Ünal başta olmak üzere Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    YALNIZ KURT'UN ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI

    Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı.

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

        atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

        Geçen sezon Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu Damla Colbay, Yalnız Kurt'ta bomba bir karakterle izleyici karşısında olacak.
            Türkiye-Cebelitarık | CANLI
            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak diziyle dönüyor! Sen Anlat Karadeniz, Deli Yürek derken şimdi de Yalnız Kurt olay olacak
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