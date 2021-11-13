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    • Magazin
    • 13.11.2021 13:28
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    • 13.11.2021 13:28
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    Esra Erol'un biricik avukatı Hülya Kuran'ın eşi oğlu kızı hukukçu çıktı! Meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kim olduğunu görün

    Kayıpları buluyor, muhtaç olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Tabi bu yolda yalnız değil. Derin hukuk bilgisiyle Esra Erol'a eşlik eden avukat Hülya Kuran hakkında pek çok detay merak edilen bir isim. Başarılı avukat hakkında araştırma yapan eşinin, kızının ve oğlunun da hukukçu olduğu biligisine ve hatta oğlunun da Esra Erol ekranında yer aldığını görünce şaştı kaldı. İşte haberin detayları...

    Esra Erol’un biricik avukatı Hülya Kuran’n eşi oğlu kızı da avukat çıktı!

    Esra Erol'un biricik avukatı Hülya Kuran'ın eşi oğlu kızı hukukçu çıktı! Meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kim olduğunu görün... atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yol arkadaşlarından biri avukat Hülya Kuran. Genellikle lafı gediğini koyan, hanım hanımcık duruşuyla parmakla gösterilen bir kadın. Hem her gün ekrana çıkıp hem de böyle bir karakter olunca hakkında her detay merak ediliyor Hülya Kuran'ın. Başarılı avukat hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak cinsten...

    Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında yorumcu olarak yer alan Hülya Kuran ve eşi merak ediliyor. Hülya Kuran yaptığı açıklamalarla verdiği önerilerle programda ilgiyle takip ediliyor.

    AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

    Esra Erol programında ekran yüzü olarak Hülya Kuran karşımıza çıkmaktadır. Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.

        Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli.

        SELAMİ KURAN KİMDİR?
        Eşi Selami Kuran bir hukuk profesörü. Evli olan Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var. Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor.

        ATV'de Esra Erol'un programında yer alan avukat Hülya Kuran eşi ve çocukları ile mutlu bir evliliğe sahip.

            Kocası Selami Kuran hukuk profesörü, Ahmet Kuran adında bir oğlu ile Zeynep Kuran adında bir kızı var.

            Saray yavrusu gibi bir evde yaşayan Hülya Kuran ile eşi arasında yaş farkı çokmuş gibi görünüyor. Ancak 23 yıl önceki düğün fotoğraflarına bakıldığında durum anlaşılıyor.

            Ahmet Faruk Kuran kimdir?

            Esra Erol'da programına katılan Ahmet Faruk Kuran, Hülya ve Selami kuran çiftinin 2 çocuğundan biridir. Zeynep Kuran isminde bir kız kardeşi bulunan Ahmet Faruk Kuran avukatlık yapmaktadır. Ayrıca Ahmet Kuran Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın Gençlik Kolları Genel Sekreterliğini yapmaktadır. Ahmet Kuran sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktadır.

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                Haberler Magazin Esra Erol'un biricik avukatı Hülya Kuran'ın eşi oğlu kızı hukukçu çıktı! Meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kim olduğunu görün
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