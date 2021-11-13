EDHO'yla bağları kopan isim için Çukurova'dan dev hamle! Ünlü isim tercini yaptı yeni rolüne geçiş yapacak

Bir Zamanlar Çukurova Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı için hamleyi yaptı. Güçlü kadrosu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer hamlesi yapıldığı iddiası kulislerde sık sık dile getirilmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Ozan Akbaba'nın gelecek bölümlerde Bir Zamanlar Çukurova'ya katılacağı iddiası seyircileri heyecanlandırmaya yetti. Ancak yapımcı şirketten konu hakkında bir açıklama gelmedi. Bu iddiaların hemen sonrasında seyirciler Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak gelişmelere odaklandı.

YENİ TRANSFER İDDİASI

Bir Zamanlar Çukurova pek çok ismin vedasının ardından kadroya İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş gibi ünlü isimleri katarak ekranlardaki macerasına tam gaz devam ediyor.