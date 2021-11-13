Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i resmen ilan etti yeniden Çukurova kadrosuyla! Murat Ünalmış, Selin Genç ve Sibel Taşçıoğlu... Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi Demir Yaman geri dönecek mi merak ededursun, Murat Ünalmış öyle bir fotoğraf paylaştı ki eller ayaklar titredi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i olarak hafızalarda yer edinen Murat Ünalmış'ın Çukurova oyuncularıyla son paylaşımı herkesi heyecanlandırdı. İşte Murat Ünalmış'ın o paylaşımı.
Bir Zamanlar Çukurova'da yer alan Demir karakterinin ölüp ölmediği araştırılıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında, kamyonun arkasında ceset bulunuyor ve bir ses 'Demir Yaman bu!' diyor. Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış geçtiğimiz sezon sosyal medya hesabından, 'Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.' açıklamasını yapmıştı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında kamyonun arkasında ceset bulunuyor ve bir ses 'Demir Yaman bu!' diyor.