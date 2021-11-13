Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.11.2021 08:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2021 08:42
    ABONE OL

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i resmen ilan etti yeniden Çukurova kadrosuyla! Murat Ünalmış, Selin Genç ve Sibel Taşçıoğlu...

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Demir Yaman karakteriyle hafızalarda yer edindi Murat Ünalmış. 40 yaşındaki Murat Ünalmış, geçen sezon Demir Yaman karakterinin hikayesinin bitmesi ve bir anda ortadan kaybolmasıyla sonuçlanan senaryo nedeniyle, Bir Zamanlar Çukurova ailesine veda etmişti. Ancak gelin görün ki Demir Yaman'ın adı dizide hala geçtiği için seyirci Demir Yaman'ın diziye geri döneceği günü bekliyor. Murat Ünalmış öyle bir paylaşım yaptı ki önceki gün herkes yerinde bir hop oturup hop kalktı. İşte detaylar...

    Murat Ünalmış, eski rol arkadaşlarıyla Kapadokya’da buluştu

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i resmen ilan etti yeniden Çukurova kadrosuyla! Murat Ünalmış, Selin Genç ve Sibel Taşçıoğlu... Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi Demir Yaman geri dönecek mi merak ededursun, Murat Ünalmış öyle bir fotoğraf paylaştı ki eller ayaklar titredi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i olarak hafızalarda yer edinen Murat Ünalmış'ın Çukurova oyuncularıyla son paylaşımı herkesi heyecanlandırdı. İşte Murat Ünalmış'ın o paylaşımı.

    Bir Zamanlar Çukurova'da yer alan Demir karakterinin ölüp ölmediği araştırılıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında, kamyonun arkasında ceset bulunuyor ve bir ses 'Demir Yaman bu!' diyor. Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış geçtiğimiz sezon sosyal medya hesabından, 'Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.' açıklamasını yapmıştı.

    Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında kamyonun arkasında ceset bulunuyor ve bir ses 'Demir Yaman bu!' diyor.

        Öte yandan Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış konu ile ilgili açıklama yaptı. Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu şu sıralar bir projede yer almıyor. Kapadokya'da bir restoran açan Murat Ünalmış vaktinin büyük bir kısmını burada geçiriyor.

        HASRET GİDERDİLER

        Oyuncu Bir Zamanlar Çukurova'daki rol arkadaşları Selin Genç ile Sibel Taşçıoğlu'nu da Kapadokya'da ağırladı.

            Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Şermin' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu ve 'Gülten' karakterini canlandıran Selin Genç ile Kapadokya'da hasret gideren Murat Ünalmış instagram hesabından bu anları da takipçileriyle paylaştı.

            Murat Ünalmış'ın 'Canlar hoş gelmiş' yazdığı paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hatta oyuncunun takipçileri tarafından sıklıkla yapılan 'Diziye geri dön' yorumları da dikkat çekti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Nefesler tutuldu! Son kaynağı Erdoğan atacak
            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i resmen ilan etti yeniden Çukurova kadrosuyla! Murat Ünalmış, Selin Genç ve Sibel Taşçıoğlu...
                SON DAKİKA